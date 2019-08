No se preocupen ni se asusten si alguna vez caminan por el centro de Madrid y se encuentran con un divertido y espontáneo anciano mostrando sus dotes más artísticas. Se llama Mariano, y ha revolucionado las redes sociales tras bailar al ritmo de los artistas callejeros de la ciudad.

A Mariano no hay quien le pare, le gusta bailar con los por la capital y sus pasos, además, contagian energía y desprenden, cuanto menos, felicidad.

El último vídeo que se hizo viral de este anciano se produjo durante esta semana. Ocurrió en la calle de Gran Vía, y allí se encontraba una artista (@DanDann), interpretando ‘My Baby Just Cares For Me' de Nina Simone.

Ni el arte de la cantante, ni los focos de los móviles que se pararon a captar el momento fueron un impedimento para Mariano, quien se animó a dar unos pasos de baile delante del gentío. Ante la tierna escena, es la artista quien decide acompañar a Mariano en su pequeña aventura, para sopresa del público.

No es el primer vídeo que se filtra de Mariano dando lo mejor de sí en las calles madrileñas. A este 'artista' le da igual si la música es Rock and Roll, Heavy Metal o una ranchera. Él se pone el mundo por montera y se arranca a bailar contagiando de ternura y admiración al resto del público.

Mariano es una muestra más de que la vida hay que vivirla con alegría hasta el último momento, sin tener en cuenta la opinión de los demás y haciendo lo que realmente le apasiona, que es bailar y que la gente baile con él.