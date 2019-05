Ha nacido una estrella: así canta la hija de Jennifer López

Emme, la hija de Jennifer López y Marc Anthony, aprovechó un ensayo de su madre para cantar una canción y el video se ha hecho viral. Con solo 11 años, la pequeña ha cautivado a todos con su voz.

Se ha convertido en la inesperada protagonista del estreno musical de Medicine, el último éxito de la artista del Bronx.

La propia artista ha sido la encargada de compartir con sus millones de admiradores el momento en el que su hija irrumpe en la prueba de voz e interpreta, con la única ayuda de un piano, el popular éxito de [[LINK:INTERNO|||Video|||574740b50cf2a487bf4b59ec|||Alicia Keys, If I ain’t got you.]]