Google Maps capta un 'edificio fantasma' y destapa diferentes teorías en Internet

Una usuaria de Twitter ha detectado una sorprendente anomalía visual en Manchester, Reino Unido, cuando consultaba el callejero en Google Maps. Kimberly (@iiboharz) ha publicado una captura de pantalla de la calle Bridge sorprendida en su red social: "¿Qué son estos extraños edificios fantasmas en Google Maps? simplemente están unos encima de los otros. No son reales". Inmediatamente, deceneas de usuarios la animaron a continuar con la investigación: "Habla por ti misma, yo vivo ahí", respondió uno de ellos ante las fotografías obtenidas en Google Maps.

Sin embargo, momentos después la misma usuaria se daba cuenta de que, aunque aparentemente no tiene mucho sentido, se trata del mismo edificio que hay unos metros atrás, pero con otro color, por lo que estaba ante una ilusión óptica. "Parece que los han clonado y puesto en el sitio incorrecto", aclaró en unos tuits posteriores, aunque sin estar muy convencida. "Sigo sin entender el cambio en la textura, me pregunto qué pasa". Otro usuario añade "Se trata de ellos (Google Maps) cuando ponen las fotografías juntas para que no parezca que la Tierra es plana".

Otros momentos virales que ha dejado Google Maps

No es la primera vez que las imágenes de Google Maps se vuelven virales. La 'app' ha dejado momentos de todo tipo en la red, como el conocido meme 'Emosido engañado'. Hace tiempo registró a un hombre vestido de caballo mientras se comía un plátano.

También una joven encontró imágenes de su abuelo fallecido sentado en el porche de su casa años después de perderlo. También se han descubierto infidelidades por su opción 'Street view' y se encontró el cuerpo de un hombre desaparecido tras más de un año de búsqueda y después de que se declarara suicidio.