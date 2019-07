La compañía aérea Easy Jet ha protagonizado un comentado momento en Twitter tras responder a una usuaria que se estaba quejando en catalán.

La mujer se lamentaba de que EasyJet hubiese cancelado un vuelo desde Barcelona a Estrasburgo, en el cual iban a celebrar una protestas varios independentistas.

El mensaje dice: "Cancelado el vuelo 10178. Dicen que no tienen suficiente tripulación, después que hace mal tiempo... ¿No será que ven mucha gente camino Estrasburgo".

La polémica surgió con la sorprendente contestación de la persona que lleva las redes de la compañía. La aerolínea explicó a la clienta que no podía responder a su queja porque no entendía el idioma en el que se estaba expresando.

“Buenos días Neus, gracias por la mención ;-). ¿Hay algo con lo que pueda asistirla? Siento mucho no hablar el idioma en el que me ha escrito, pero si me indica su caso en español, la atenderé con el mayor de los gustos . Un abrazo, Tiziana”, escribió EasyJet.

La respuesta no ha pasado desapercibida y ha generado cientos de respuestas, estas son algunas: