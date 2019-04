Acude al médico porque se sentía "como borracha" y descubren que su cerebro se estaba saliendo de su cráneo

Erin Orlopp, una joven de 15 años de Manchester, fue al médico después de tener durante meses problemas visuales y mareos. No podía caminar en línea recta, sufría mareos constantes, tenía dolor de mandíbula y se le había hinchado una mejilla. Se tambaleaba "como si estuviera borracha", dijo su madre para Daily Mail.

La adolescente fue trasladada al Royal Manchester Children's Hospital y las imágenes por resonancia magnética del cerebro, cuello y columna vertebral a las que se sometió revelaron lo que realmente le pasaba. Sufría la malformación de Chiari e invaginación basilar, que ocurre cuando el tejido cerebral se extiende hacia la médula espinal. El cerebro de la joven se estaba saliendo de su cráneo hacia el canal espinal, impidiendo el flujo del líquido espinal. Tuvo que someterse a una cirugía para extirpar la sección inferior de su cráneo. La operación sirvió para aliviar el dolor que le causaba la presión con la médula espinal.

La adolescente mejoró notablemente, aunque los médicos afirman que es probable que tenga que someterse a más operaciones. "Me recuperé muy bien y tengo una cicatriz impresionante en la parte posterior de mi cabeza", relataba la joven en su página de JustGiving.

Ahora Erin tiene algunas limitaciones, no puede hacer deporte y tampoco puede usar auriculares, para evitar los mareos.

Sin embargo, la joven escaló Snowdon con su familia y amigos para recaudar fondos para el hospital donde fue tratada. Además, ha contado sus historia en JustGiving y anima a todos a hacer donaciones para ayudar a otras personas que sufren la malformación de Chiari. Ya ha conseguido recaudar 1.600 libras esterlinas, más de 1.800 euros.

Malformación de Chiari

La malformación de Chiari ocurre cuando el tejido cerebral se extiende hacia la médula espinal y hace presión sobre ella, impidiendo el flujo espinal. Esto puede suceder si el cráneo es anormalmente pequeño o deforme, lo cual presiona el cerebro hacia abajo.

Una de cada 1.000 personas nace con esta enfermedad, según estiman la Brain & Spine Foundation en el Reino Unido y el National Institute of Neurological Disorders and Stroke en los Estados Unidos, aunque afirman que puede ser más común debido a que no todos los pacientes desarrollan síntomas.

Ha y varios tipos de malformaciones de Chiari y el tratamiento puede no ser efectivo.

También te puede interesar...

Muere un hombre con síndrome de Down en un hospital por no recibir alimento durante diez días

Nace un bebé con una extraña enfermedad craneal y lo bautizan como 'niño unicornio'

Un niño con una malformación en los dedos crea manos 3D para ayudar a otras personas con problemas similares