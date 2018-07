La pareja más segura en el coche: la mujer al volante y el hombre de copiloto

La mujer conduciendo y el hombre de copiloto es la pareja más segura al volante según un estudio de Fundación Línea Directa, que concluye que, pese a no ser esta combinación la más habitual, registra una accidentalidad seis veces inferior a los coches con conductores y copilotos masculinos. Esta es una de las conclusiones del informe 'El copiloto y su influencia en la prevención de los accidentes de tráfico. Una perspectiva de género' en España. El mismo concluye que la presencia de copiloto reduce notablemente las probabilidades de sufrir un accidente en carretera ya que si se viaja acompañado el riesgo se estima que desciende en casi un 35 por ciento.

Refleja que la combinación más frecuente es la de conductor hombre y copiloto mujer (el 49 por ciento) pero tiene el doble de riesgo de accidente que la formada al revés, y la menos habitual es la de conductor y copiloto hombres (13 por ciento) aunque ésta es la que tiene mayor riesgo de accidente, seis veces más que la formada por mujer conductora y hombre copiloto. La combinación mujer conductora y hombre copiloto es la segunda más frecuente, el 24 por ciento, seguida de la formada por mujer conductora y mujer copiloto (14 por ciento).

Según este estudio en caso de accidente el copiloto se lleva la peor parte, ya que tiene un 17 por ciento más de riesgo de fallecer y un 37 por ciento más de probabilidad de sufrir lesiones graves, lo que se debe a una reacción instintiva del conductor que ante un golpe inminente realiza maniobras para protegerse del mismo.

El perfil del copiloto perfecto es un hombre de entre 60 y 69 años con una conducta activa en el coche, que no distrae al conductor, que está pendiente de la señalización y que se preocupa por cumplir las normas. Por el contrario el copiloto imperfecto es un joven varón de entre 18 y 29 años que no colabora en la conducción, no para de hablar y critica continuamente al conductor.

El estudio refleja que medio millón de conductores permiten al copiloto ir sin cinturón de seguridad y 1,3 millones que le muestre el móvil mientras conducen. El informe, elaborado en colaboración con el instituto de investigación de vehículos Centro Zaragoza, se ha realizado con los datos de los 255.000 accidentes registrados en España entre 2011 y 2013 y con una encuesta realizada a más de 1.200 conductores, y ha sido presentado por el director general de la Fundación Línea Directa, Francisco Valencia.

Francisco Valencia ha comentado que el estudio demuestra que los tópicos sexistas no se corresponden a la realidad. Ha recordado que en general las mujeres tienen menos accidentes y ha comentado que sobre todo las jóvenes son las que mejor conducen, no en términos de tener más habilidad al volante sino en el sentido de llegar al destino sin incidencias. Respecto a las expectativas de los conductores las condiciones atmosféricas adversas, viajar con niños, perderse y los trayectos largos son los entornos en los que se demanda más ayuda del copiloto y en este sentido la mujer es quien espera una mayor colaboración sin tener que solicitarla, con un 47 por ciento de los casos frente al 38 por ciento de los hombres.

El accidente más habitual cuando se lleva copiloto es el alcance trasero seguido de la colisión fronto-lateral y la colisión en cadena. Por comunidades autónomas en los tres últimos años Cantabria es la que registra más accidentes con víctimas y presencia de copiloto, con más de un 40 por ciento, muy por encima de la media nacional que se sitúa en torno al 26 por ciento y en el lado contrario está Cataluña, con apenas el 18 por ciento. Francisco Valencia ha destacado la necesidad de que las conductas seguras las tengan no solo los conductores sino también los copilotos y ha advertido de que "por primera vez en once años la tendencia decreciente del número de fallecidos en carretera toca a su fin aparentemente y no nos lo podemos permitir".