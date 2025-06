Will Smith rechazó una de las películas más importantes de Leonardo DiCaprio porque "no la entendía: "Todavía me duele"

Will Smith ya reconoció hace años que rechazó el papel de Neo en Matrix, el clásico de ciencia ficción de las hermanas Wachowski. Ahora, el protagonista de El príncipe de Bel-Air o Men in Black ha revelado que también dijo no a Origen es uno de los títulos más aclamados de Christopher Nolan.

Durante una entrevista en la emisora KISS XTRA, el protagonista de Men in Black reveló con humor: "Creo que nunca he dicho esto públicamente, pero lo voy a hacer porque nos estamos sincerando. Chris Nolan me ofreció Origen primero y no lo entendí. Nunca lo había dicho en voz alta. Ahora que lo pienso, esas películas de realidades alternativas no se explican bien en las presentaciones. Pero me duele, todavía me duele hablar de eso".

Esta no es la primera vez que Smith deja pasar un proyecto icónico de ciencia ficción. Ya había reconocido haber rechazado Matrix, que terminó lanzando al estrellato a Keanu Reeves. En lugar de Matrix, Smith protagonizó Wild Wild West, cinta que recibió críticas negativas.

Leonardo DiCaprio en 'Origen' | Warner Bros.

Origen, finalmente protagonizada por Leonardo Dicaprio, recaudó más de 800 millones de dólares en la taquilla global y se convirtió en un clásico del cine moderno. Según noticias de la época, Christopher Nolan también ofreció el papel principal a Brad Pitt y le dio 48 horas para contestar, pero al no recibir una respuesta rápida, pasó a Smith y luego a DiCaprio, quien aceptó.

"No es que se plantee como: Oye, soy más importante que tú, así que simplemente acepta esto'", comentó un ejecutivo, explicando que las grandes estrellas están acostumbradas a tener más tiempo para decidir y normalmente no tienen que apresurarse a la hora de cerrar sus compromisos.

Respecto a Matrix, en un vídeo para YouTube ya explicó anteriormente cómo se sentía respecto a su decisión. "Keanu estuvo perfecto. Laurence Fishburne estuvo perfecto. Si yo lo hubiera hecho, por ser negro, Morfeo (el personaje de Fishburne) no habría sido negro, ya que estaban considerando a Val Kilmer para Morfeo. Así que probablemente habría arruinado Matrix. La habría arruinado. Os hice un favor", concluyó.