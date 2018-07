Un juzgado anula una multa por saltarse un semáforo al entender que la fotografía tomada no tiene "garantía de veracidad"

No es la primera, sino la quinta multa anulada en los últimos meses tras varios recursos. En Barcelona sin embargo una conductora ha tenido que pagar una multa por saltarse un semáforo en rojo. Pero resulta que tal semáforo no existe.

Según ha informado Automovilistas Europeos Asociados en un comunicado, la multa que pretendía aplicarse era una sanción de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet por haber rebasado presuntamente un semáforo en rojo en la Avenida de los Poblados en junio de 2012, algo que el conductor niega.

El juzgado consideró el pasado 5 de junio que "los fotogramas que se acompañan al expediente administrativo no permiten reputar acreditada la infracción puesto que no gozan de suficiente garantía de veracidad ya que no hay constancia que las imágenes hayan sido captadas y manipuladas por funcionario policial alguno" y por esa razón anula la sanción impuesta, condenando además al consistorio madrileño al pago de las costas judiciales.

En la sentencia se incide también en que se desconoce la duración de la fase ámbar del semáforo, impidiendo saber si es suficiente para que el conductor se pueda detener en condiciones de seguridad, como exigen las normas de circulación.

Además, el magistrado considera que "no es factible comprobar" si la reproducción digital de la matrícula que aparece en la fotografía que sirve de prueba para la sanción corresponde realmente con la del vehículo sancionado, para lo que cita además una sentencia anterior del año 2012 en el mismo sentido.