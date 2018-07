La DGT pone en marcha una campaña sobre el cinturón de seguridad

Un agente de la Guardia Civil multa a un conductor. El infractor, que no lleva puesto el cinturón de seguridad, se defiende con la excusa de que está acatarrado. En otros casos, el dispositivo no se usa adecuadamente. No sólo es obligatorio en los conductores sino en todos los ocupantes del vehículo.

Según el Teniente el uso del cinturón en los asientos de atrás es inferior. De hecho, en un choque frontal, el impacto desde los asientos de atrás sin cinturón se multiplica por ocho.Estos días se incentivan los controles. Su uso es obligatorio tanto en el casco urbano como en vías interurbanas. Según los últimos datos de la Unión Europea. Abrocharse el cinturón de seguridad salvaría más de 7 mil vidas cada año.