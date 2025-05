Estos son los países clasificados para la final de Eurovisión y la posición en la que actuará España

El joven noruego con raíces españolas Kyle Alessandro, con su canción Lighter, abrirá la final de Eurovisión 2025, que cerrarán con la electrónica étnica de Zjerm los albaneses Shkodra Elektronike, según el orden de actuación cerrado por la organización del festival. El certamen celebrará su final este sábado 17 de mayo.

La distribución de artistas, ultimada tras la celebración este jueves de la segunda semifinal, ha dejado para casi el broche del programa un duelo frente a frente entre los suecos KAJ, los grandes favoritos en las casas de apuestas con Bara Bada Bastu, y la francesa Louane, que con su emotiva Maman aparece tercera en los pronósticos.

El azar decidió que saliera en la primera mitad de la tabla el otro posible rival al triunfo, Austria con JJ y el tema Wasted Love, y la organización ha determinado que lo haga en el puesto número 10, cerca de otros candidatos a seguir con atención: Claude con Cest La Vie por Países Bajos (duodécimo) y Erika Vikman con Ich Komme por Finlandia (décimotercera).

También la suerte hizo que la española Melody cayera en la primera mitad de la final. Intentará dejar un recuerdo sólido cuando salga a cantar en sexto lugar, entre dos artistas que por estilo le benefician para ello, los roqueros lituanos Katarsis y los ucranianos "indies" de Ziferblat.

La israelí Yuval Raphael, que se clasificó en la segunda semifinal sin sufrir apenas abucheos, a diferencia de lo que sucedió el pasado año, actuará en cuarto lugar, poco antes de Melody.

Este será el orden completo de actuación, según lo ha facilitado la organización a los medios:

1. Kyle Alessandro - Lighter (Noruega)

2. Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son (Luxemburgo)

3. Tommy Cash - Espresso Macchiato (Estonia)

4. Yuval Raphael - New Day Will Rise (Israel)

5. Katarsis - Tavo Akys (Lithuania)

6. Melody - Esa diva (España)

7. Ziferblat - Bird of Pray (Ucrania)

8. Remember Monday - What The Hell Just Happened? (Reino Unido)

9. JJ - Wasted Love (Austria)

10. Vaeb - Róa (Islandia)

11. Tautumeitas - Bur Man Laimi (Letonia)

12. Claude - C'est La Vie (Países Bajos)

13. Erika Vikman - Ich Komme (Finlandia)

14. Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro (Italia)

15. Justyna Steczkowska - Gaja (Polonia)

16. Abor and Tynna Baller (Alemania)

17. Klavdia - Asteromata (Grecia)

18. Parg - Survivor (Armenia)

19. Zoë Më - Voyage (Suiza)

20. Miriana Conte - Serving (Malta)

21. Napa - Deslocado (Portugal)

22. Sissal - Hallucination (Dinamarca)

23. KAJ - Bara Bada Bastu (Suecia)

24. Louane - Maman (Francia)

25. Gabry Ponte - Tutta LItalia (San Marino)

26. Shkodra Elektronike - Zjerm (Albania).