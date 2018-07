El balcón de 'los mil golpes' está en Cáceres

La ausencia de una señal que indique la 'altura máxima permitida' en una calle provoca que los camiones choquen una y otra vez contra un balcón que ya es "famoso" en la ciudad. "Cuidado con el balcón. Le dará, no le dará". La imagen cotidiana es la de un camión que casi lo roza pero no choca.

Pero, a la vista, se contemplan innumerables daños en ese balcón del centro de Cáceres y es que ese día hubo suerte, pero día sí, día no, una camión o una furgoneta chocan contra él.

Una vecina ha contado a Antena 3 que oyen los golpes y además, cuando salen a la calle, ven grandes atascos de tráfico que se forman cuando un camión no puede pasar. El problema es que antes había en ese lugar una señal de gálibo que indicaba a los conductores la altura máxima a la que se podía pasar, pero esa señal la destrozaron los mismo camiones que ahora chocan contra el balcón. Los vecinos han indicado que esa señal está abandonada.

Pero no es la única señal que no indica nada. También contemplamos señales tapadas con bolsas de plástico. Y los ciudadanos han mandado más imágenes chocantes. Flechas de dirección obligatoria que apuntan a varios caminos, cruces donde no hay ningún tipo de señalización, al buen criterio de cada uno. También existen carreteras destroza neumáticos, agujeros o zanjas donde incrustar el coche. Están ahí en las calles y carreteras españolas. Y nosotros aquí, para denunciarlo.