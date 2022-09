La nueva y esperada función que prepara WhatsApp son las encuestas, que tendrán un máximo de 12 opciones

Las redes sociales siguen buscando la manera de mejorar de cara a los usuarios, para proporcionarles nuevas funciones y tratar de contentarlos cada vez más. En el caso de WhatsApp, esas ganas de mejorar son cada vez mayores y tratan de poner a disposición de sus usuarios todo lo posible para que puedan elegir su red social como su favorita. Por ello, está ya poniendo en marcha una nueva opción que tienen otras redes sociales, aunque tardarán unos meses en lanzarla definitivamente.

Esta opción son las encuestas, que se podrán hacer a través de la propia app de WhatsApp sin necesidad de crearla en un enlace externo y enviarlo a un grupo. Por lo que se sabe ahora, esta función estará disponible en todos los móviles, independientemente de su sistema operativo, y podrá tener hasta un máximo de 12 opciones para elegir. Las primeras pruebas apostaban por ofrecer un máximo de cinco opciones, pero finalmente se contará con más del doble, lo cual permitirá ofrecer una mayor variedad de respuestas.

En WhatsApp, es frecuente ver encuestas en los grupos de WhatsApp, pero que no son realizadas en la propia app, sino que se hacen en documentos de Google que posteriormente son reenviados a los grupos para que se vote pinchando en el link. Cuando esta función llegue, es muy probable que dichos documentos empiecen a desaparecer progresivamente del mapa, siempre y cuando no tengan 12 o menos opciones. Si el número de respuestas es mayor, seguirán siendo necesarios en muchas ocasiones.

¿Cómo funcionan las encuestas en otras redes sociales?

Aunque la función de las encuestas todavía no está disponible en WhatsApp, hay que preguntarse cómo funcionan en otras redes sociales. En el caso de Instagram, solo se permiten encuestas hasta un máximo de cuatro opciones. Y no se pueden poner de cualquier manera: deben subirse en las historias que se borran a las 24 horas de ser publicadas. Una vez pase el tiempo, y si quedan fijadas en el perfil, se podrán ver los resultados definitivos. En caso de que no queden fijados, solo el propio usuario podrá ver los resultados finales.

En Twitter, también se permiten encuestas en un tweet con un máximo de cuatro opciones. La diferencia está en que se puede elegir el tiempo de votación, que puede llegar a ser de hasta una semana, pero el tiempo que dura lo elige el usuario. Una vez termina el tiempo elegido, quedan fijados en el tweet los resultados finales de las encuestas, que solo desaparecerán si dicho tweet es borrado. En WhatsApp, por lo que se sabe, no se cree que vaya a haber un tiempo tope para responder a las encuestas.