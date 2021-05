Cómo acelerar la reproducción de audios en WhatsApp

WhatsApp lanza una nueva funcionalidad que permite aumentar la velocidad de reproducción de los mensajes de voz. Con ella, di adiós a los interminables audios de tu amigo que gasta más de dos minutos en no decirte nada. Si no te viene a la cabeza nadie o no te es común que esto te pase, he de decirte que tú eres ese amigo.

Seas o no el encargado de enviar audios de larga duración a tus conocidos, la versión beta de esta nueva función estará disponible en Android, iOS y WhatsApp Web y llegará de forma gradual a todos los usuarios. Gracias a ella podremos escuchar mensajes de voz a tres velocidades diferentes: 1x, 1,5x y 2x.

A continuación, te relatamos cómo funciona esta nueva funcionalidad.

Así puedes acelerar audios en WhatsApp

Lo primero que has de hacer es actualizar tu versión de WhatsApp a la más reciente, que es la que tiene esta función en modo beta. Hay que tener en cuenta que has de esperar si no has recibido esta característica hasta que puedas actualizar la aplicación. Hasta que no la actualices, no podrás disfrutar de esta funcionalidad. Una vez hecho esto, tienes que reproducir cualquier audio.

De forma predefinida lo hará en velocidad '1x'. Para cambiarlo, al lado del audio habrá un icono que te indica la velocidad de reproducción del audio. Si lo presionas podrás aumentar a la opción intermedia ('1,5x') y si lo haces dos veces se reproducirá el audio al doble de velocidad ('2x').

La velocidad se mantiene

Hay que tener en cuenta que, una vez se cambia la velocidad de reproducción de un mensaje de voz, se mantiene en WhatsApp hasta que el propio usuario no la vuelva a cambiar manualmente, es decir, si reproduces un audio '2x', esta configuración permanece hasta que no la vuelvas a cambio. Si lo que se desea es regresar a la velocidad original, sólo has de pulsar la velocidad '1x'.