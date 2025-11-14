No importa dónde vivas: 78 minutos al día, es el tiempo que dedicamos a desplazarnos a diario

Cada día millones de personas de todo el mundo se desplazan por razones muy diferentes y variadas como llegar al trabajo, hacer la compra, llevar los niños al colegio o realizar otros encargos. El tiempo que invertimos en esas tareas depende del ritmo de cada uno.

Sin embargo, un estudio revela una conclusión curiosa y sorprendente: vivamos donde vivamos del planeta y sin tener en cuenta la situación económica de cada uno, pasamos el mismo tiempo desplazándonos. La cifra roza la hora y veinte minutos (unos 78 minutos).

El análisis se basa en datos de movilidad de 43 países, que representan a más de la mitad de la población mundial. Los resultados muestran que las personas suelen invertir entre 66 y 90 minutos al día en moverse, sin tener en cuenta si van a pie, en bicicleta, en transporte público o en coche. Según los autores de esta investigación, este patrón responde tanto a la necesidad humana de observar y moverse por el entorno como a limitaciones prácticas que impiden dedicar demasiado tiempo a los desplazamientos.

El estudio realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad McGill de Canadá, indica que para reducir el consumo de energía en el transporte es clave diseñar ciudades y barrios que favorezcan desplazamientos que gasten poca energía durante ese tiempo diario de viaje. "El hallazgo más importante es que las personas no viajan menos cuando aumenta la velocidad o la eficiencia; en cambio, viajan más lejos", explica Eric Galbraith, autor principal del estudio. Y aunque los vehículos son cada vez más eficientes, el consumo energético del transporte sigue aumentando. El estudio, publicado en la revista Environmental Research Letters, apunta que lo que realmente determina el gasto energético no es la energía usada por kilómetro recorrido, sino la energía que se consume por hora de viaje.

Los investigadores señalan que esta regularidad en el tiempo de viaje ayuda a prever cómo reaccionará la población ante cambios tecnológicos o nuevas políticas de transporte. Si el tiempo total se mantiene estable, lo que cambia es cómo se reparte entre distintos medios, y con ello el gasto energético.

El estudio lo explica con dos ejemplos claros: una ciudad en la que la mayoría de la gente opta por el tren y pasa unos 40 minutos diarios en este transporte puede terminar gastando 5 veces más energía que otras personas que se mueven a exclusivamente a pie. Y una ciudad basada en el coche con motor de combustión puede llegar a gastar hasta 100 veces más energía por persona que una ciudad peatonal, incluso si los vehículos son relativamente eficientes.

Según William Fajzel, coautor y estudiante de doctorado en la Universidad McGill, "las políticas que permitan a las personas elegir modos de transporte con bajo consumo de energía por hora serán las más eficaces para reducir la demanda energética del transporte". El estudio destaca que gobiernos y expertos tienen un papel importante a la hora de reducir consumo de energía en los desplazamientos diarios. Fomentar que la gente camine , se desplace o use el transporte público es fundamental.

