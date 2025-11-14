Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Desplazamientos

No importa dónde vivas: 78 minutos al día, es el tiempo que dedicamos a desplazarnos a diario

Un estudio realizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad McGill de Canadá revela que vivamos donde vivamos dedicamos el mismo tiempo al día a hacer desplazamientos ya sea para comprar, ir al trabajo o a hacer cualquier otro gestión.

Un hombre conduciendo

Un hombre conduciendo Pixabay

Publicidad

Marta Rams
Publicado:

Cada día millones de personas de todo el mundo se desplazan por razones muy diferentes y variadas como llegar al trabajo, hacer la compra, llevar los niños al colegio o realizar otros encargos. El tiempo que invertimos en esas tareas depende del ritmo de cada uno.

Sin embargo, un estudio revela una conclusión curiosa y sorprendente: vivamos donde vivamos del planeta y sin tener en cuenta la situación económica de cada uno, pasamos el mismo tiempo desplazándonos. La cifra roza la hora y veinte minutos (unos 78 minutos).

El análisis se basa en datos de movilidad de 43 países, que representan a más de la mitad de la población mundial. Los resultados muestran que las personas suelen invertir entre 66 y 90 minutos al día en moverse, sin tener en cuenta si van a pie, en bicicleta, en transporte público o en coche. Según los autores de esta investigación, este patrón responde tanto a la necesidad humana de observar y moverse por el entorno como a limitaciones prácticas que impiden dedicar demasiado tiempo a los desplazamientos.

El estudio realizado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universidad McGill de Canadá, indica que para reducir el consumo de energía en el transporte es clave diseñar ciudades y barrios que favorezcan desplazamientos que gasten poca energía durante ese tiempo diario de viaje. "El hallazgo más importante es que las personas no viajan menos cuando aumenta la velocidad o la eficiencia; en cambio, viajan más lejos", explica Eric Galbraith, autor principal del estudio. Y aunque los vehículos son cada vez más eficientes, el consumo energético del transporte sigue aumentando. El estudio, publicado en la revista Environmental Research Letters, apunta que lo que realmente determina el gasto energético no es la energía usada por kilómetro recorrido, sino la energía que se consume por hora de viaje.

Los investigadores señalan que esta regularidad en el tiempo de viaje ayuda a prever cómo reaccionará la población ante cambios tecnológicos o nuevas políticas de transporte. Si el tiempo total se mantiene estable, lo que cambia es cómo se reparte entre distintos medios, y con ello el gasto energético.

El estudio lo explica con dos ejemplos claros: una ciudad en la que la mayoría de la gente opta por el tren y pasa unos 40 minutos diarios en este transporte puede terminar gastando 5 veces más energía que otras personas que se mueven a exclusivamente a pie. Y una ciudad basada en el coche con motor de combustión puede llegar a gastar hasta 100 veces más energía por persona que una ciudad peatonal, incluso si los vehículos son relativamente eficientes.

Según William Fajzel, coautor y estudiante de doctorado en la Universidad McGill, "las políticas que permitan a las personas elegir modos de transporte con bajo consumo de energía por hora serán las más eficaces para reducir la demanda energética del transporte". El estudio destaca que gobiernos y expertos tienen un papel importante a la hora de reducir consumo de energía en los desplazamientos diarios. Fomentar que la gente camine , se desplace o use el transporte público es fundamental.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: Motosierra en mano, amenaza a un vecino en el barrio ferrolano de Caranza

Un enfrentamiento entre dos hombres del barrio ferrolano de Caranza

Publicidad

Sociedad

Bullying en Gran Canaria

Investigan un caso de bullying en Gran Canaria tras la difusión de un vídeo viral en el que humillan y golpean a un joven

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra.

Un preso se fuga de prisión en una salida para realizarse una radiografía en Girona

Un hombre conduciendo

No importa dónde vivas: 78 minutos al día, es el tiempo que dedicamos a desplazarnos a diario

Noticias de hoy
Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025

Cuándo es el puente de diciembre de 2025 y qué días son festivos
Festivos

Cuándo es el puente de diciembre de 2025 y qué días son festivos

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
Muerte violenta

Mata a su padre y se intenta suicidar tirándose a las vías del metro en Barcelona

El agresor se encuentra ingresado en estado grave en un centro hospitalario.

Fallece un niño de dos años tras supuestamente sufrir un atragantamiento en un parque de Valencia
Valencia

Muere un niño de dos años atragantado por unos frutos secos en un parque de Campanar, en Valencia

El menor falleció durante su traslado hasta el Hospital La Fe de Valencia.

Incendio Las Gabias, Granada

VÍDEO | El angustioso momento en el incendio de Las Gabias: "Han tenido que tirar la puerta abajo"

Ataque masivo a Kiev: ha ocurrido esta madrugada y hay al menos 24 persona heridas y un muerto

Ataque masivo de Rusia a Kiev en plena madrugada: al menos 4 muertos y una treintena de heridos

Efemérides de hoy 14 de noviembre de 2025: Roban el cuadro de Goya 'Niños en el carreton'

Efemérides de hoy 14 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 14 de noviembre?

Publicidad