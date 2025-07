Violenta reyerta entre dos grupos con palos y barras metálicas en el centro de Loja

Fue una pelea multitudinaria entre dos grupos enfrentados en la localidad granadina que terminó con dos detenidos en la madrugada del sábado al domingo. Los hechos ocurrieron en la Avenida de Los Ángeles, pasadas las 2:10 horas, y obligaron a intervenir tanto a la Guardia Civil como a los servicios de emergencias sanitarias del 061, tras recibir varias llamadas de vecinos alarmados por la situación.

Al menos una decena de personas participaron en la reyerta, que incluyó el uso de palos y barras metálicas e incluso un arma blanca de grandes dimensiones, tal y como se puede ver en los videos viralizados en redes sociales.

La intervención de la Guardia Civil fue necesaria para disolver la reyerta, resultando detenidas dos personas, cuya identidad no ha trascendido. Los sanitarios del 061 no llegaron a intervenir, y en principio no se registraron heridos graves, pese a la violencia de la situación.

Las autoridades señalan que algunos de los implicados ya habían protagonizado incidentes similares en la ciudad. En las últimas semanas se han producido peleas en zonas como el Barrio Alto, la Placeta del Puente y la propia Avenida de Los Ángeles, generando creciente preocupación vecinal.

"Basta ya. Queremos tranquilidad"

Por su lado, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, pide “más seguridad y más contundencia contra los delincuentes”. Califica la situación como un “nuevo acto delictivo y de inseguridad”. “Basta ya, queremos tranquilidad”, “Loja no aguanta más esta situación”. El regidor denuncia en sus redes sociales que “no sucede en una zona o en otra, es en la ciudad. Una ciudad de personas trabajadoras, humildes y con ganas de prosperar, no quiere ni puede aceptar como normal lo que no lo es”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com