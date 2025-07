Se busca al pirómano que ha puesto en jaque a la localidad de Valdecaballeros (Badajoz)

Con casi 2.400 hectáreas calcinadas, la localidad de Valdecaballeros en Badajoz trata de poder volver a la normalidad tras el incendio que lleva varias jornadas teniendo en vilo a la población de toda la zona. La Junta de Extremadura por ahora se siente optimista con la evolución del fuego; por ese motivo, se ha declarado la Situación Operativa 1 del Plan de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Además, se encuentra estabilizado.

No obstante, mientras los efectivos siguen desplegados tratando de extinguir lo antes posible el incendio, las autoridades de la comunidad extremeña apuntan que se trata de un fuego provocado por la acción humana. De hecho, urgen a que aparezca lo antes posible el pirómano que provocó que unas 400 personas fueran desalojadas en el día de ayer y que hasta ahora miles de hectáreas hayan ardido.

Los apuntes de la Junta

El consejero de Presidencia y Diálogo Social, Abel Bautista, mandó un mensaje a la Delegación del Gobierno en Extremadura, reclamando poner “todo el empeño, los medios y la voluntad política” para localizar al presunto responsable. Y es que a última hora del día de ayer se detectó un foco distinto en el incendio, lo que reforzaba las hipótesis que creían que el incendio podría haber sido provocado.

“Es muy difícil de entender que haya gente jugándose la vida y que, a pocos kilómetros, alguien sea capaz de moverse con libertad y prender un nuevo foco”, insistía Bautista. En sus declaraciones apuntaba que no era la primera vez que se producía un incendio en esta zona, puesto que afirmaba en sus suposiciones que "no es normal que en la misma zona se produzcan 23 incendios en dos temporadas", lo que reforzaba el señalamiento de la Junta de Extremadura de que el fuego habría sido intencionado. El consejero calificaba de “imposible” que este segundo foco se originase “si no es por la actuación intencionada del ser humano”.

La situación

En paralelo, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, ha informado que los equipos de extinción se están centrando en redoblar sus esfuerzos en el flanco sur del incendio. Además, añaden que las labores se focalizan en impedir que las llamas crucen la carretera N-502 y alcancen así la comarca de Cíjara, que engloba la Reserva de la Biosfera y cuenta con un pinar de 25.000 hectáreas de un incalculable valor mediambiental.

Por otro lado, las autoridades explican que las condiciones meteorológicas no han sido las más favorables para lograr la extinción del incendio, puesto que durante la jornada de ayer hubo vientos que favorecían la propagación de las llamas. De ahí que los operativos trabajasen en el enfriamiento de una franja con el fin de frenar el avance de las llamas hacia zonas sensibles.

En la zona permanecen 5 unidades de bomberos forestales, 3 equipos de maquinaria pesada, 2 agentes del medio natural y 4 técnicos de extinción, pertenecientes al Ministerio para la Transición Ecológica, el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) y la Diputación de Badajoz.

