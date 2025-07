Una marca en el cuello le provoca a una niña de 10 años la amputación de un brazo y las dos piernas

Una niña británica perdió ambas piernas y el brazo derecho después de sufrir graves complicaciones derivadas de la meningitis. La amputación de estas extremidades se produjo en el Hospital AlderHey tan solo 24 horas después de que la pequeña comunicase a sus padres que no se encontraba bien y después de que sus padres observasen un hematoma en una de las piernas de la menor.

Los hechos sucedieron cuando la pequeña Penélope Vidal-Walsh, de 10 años, se sentía indispuesta cuando iba a acostarse. Posteriomente, se despertó a las 2 de la madrugada y comenzó a vomitar.

No obstante, sus padres no dieron mayor importancia a este hecho. Como recoge el Liverpool Echo, el padre de la menor, Ricardo Vidal, metió a la pequeña en la bañera después de que vomitase pero como no vio nada raro, la volvió a acostar.

A la mañana siguiente, se levantó como de costumbre y volvió a vomitar después del desayuno. Esta circunstancia provocó que sus padres decidiesen volver a bañarla y fue en ese momento, cuando notaron una pequeña marca morada en el cuello de la niña y después en su rodilla.

De la misma manera, la tía de Penélope, Angel Wash confirmó a Liverpool Echo que sus padres realizaron la 'prueba del vaso' para evaluar si esa erupción cutánea era motivo de preocupación. Como recomienda el NHS, la 'prueba del vaso' consiste en presionar un vaso contra la erupción para ver si desaparece al presionarla. En el caso de que no desaparezca, podría ser señal de una infección grave como meningitis o septicemia que requiere atención médica inmediata.

Una vez la realizaron la prueba, vieron que la erupción no desaparecía después de presionarla por lo que Penélope fue trasladada al Hospital Ormskirk. Del Hospital Ormskirk la trasladaron a Alder Hey, hospital donde finalmente la diagnosticaron meningitis bacteriana y la llevaron de urgencia a cuidados intensivos.

La infección fúngica que tenía la pequeña causó graves complicaciones. Como declaró su padre al 'Liverpool Echo', "Penélope se sometió a una triple amputación".

Por el momento, Penélope se está sometiendo a una cirugía de injerto de piel para que pueda recuperarse y continuará en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Alder Hey. Como indican desde el hospital, la menor recibirá el alta en octubre si esa cirugía tiene éxito.

Además, sus padres han organizado una campaña de recaudación de fondos para intentar que su hija viva de forma independiente. Como señaló su padre, sus familiares quieren que "esto no le impida ser la niña más enérgica, divertida y llena de vida que siempre ha sido".

¿Qué es la meningitis?

La meningitis es la inflamación de las membranas que rodean y protegen el cerebro y la médula espinal. Cualquier persona puede verse afectada por esta enfermedad, pero las personas en riesgo son los menores de cinco años, las personas de 15 a 24 y los mayores de 45. Además, las personas expuestas al tabaquismo o personas con sistemas inmunitarios debilitados corren un mayor riesgo.

Las formas más comunes de meningitis son bacteriana y vírica, pero la primera requiere tratamiento urgente en el hospital con antibióticos.

Alrededor del 10 % de los casos bacterianos son mortales, y de los que sobreviven, uno de cada tres sufre complicaciones, como daño cerebral, pérdida de audición y amputación de extremidades en caso de septicemia (infección de la sangre).

