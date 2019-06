Violencia de género: Diana, la primera víctima y Ana Lucía, la número 1000

A Diana Yanet Vargas se le considera la primera víctima de violencia de género aunque hubo muchas antes. Ella fue asesinada por su pareja la Noche de Reyes de 2003. Discutieron y el hombre, un sueco afincado en Fuengirola, la tiró por el balcón de su casa."No me pegues, no me pegues, no me tires" la oyeron gritar sus vecinos.

Era colombiana, tenía 28 años y una hija de 5. Llegó desde su país huyendo de la violencia, su madre fue asesinada y su padre la maltrataba. Aquí se buscó la vida limpiando casas, o de camarera aunque su verdadera vocación era dibujar. Ahora, su hija, que tiene 21 años, cuenta que también ha sufrido malos tratos de su novio.

Desde este caso, se empezaron a realizar registros de las víctimas de violencia de género, de las denuncias, de los huérfanos: frías estadísticas por comunidades. A pesar de todos los esfuerzos la lacra sigue y hemos alcanzado la terrible cifra de la víctima número 1000.

La última ha sido Ana Lucía Silva. Fue asesinada el pasado viernes 14 de junio. Su pareja la apuñaló, luego prendió fuego a la vivienda con ella dentro y posteriormente se suicidó. Ella era brasileña y llevaba pocos meses en España. Él estaba en libertad tras cumplir una condena por el asesinato de su ex pareja en la provincia de Cádiz al principio de la década del 2000.

Ahora la hija de Ana Lucía, que vivía con ella en España, ha iniciado una campaña para recaudar fondos y poder repatriar el cadáver de su madre a Brasil donde viven sus otros cuatro hijos.