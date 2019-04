El 'violador de Pirámides' dice estar arrepentido y preparado, tras cumplir 20 años de condena

Es Arlindo Luis Carbalho, conocido como 'el violador de Pirámides'. Recién salido de prisión pasa los días en su casa de Valencia de Alcántara, en Cáceres, y no se oculta a los medios. "Yo soy consciente de lo que he hecho, pero no puedo cambiarlo, ojalá hubiese podido cambiarlo, pero tengo que vivir con eso toda la vida", asegura hoy.

No siempre se ha mostrado tan receptivo a las cámaras. "Mientras haya una cámara en la sala no voy a hacer ni una sola declaración", afirmaba durante el juicio.

Ha pasado 20 años en la cárcel desde que fue condenado por 35 violaciones cometidas entre 1988 y 1996. Aunque en realidad él había confesado haber violado a más de un centenar de mujeres en Madrid.

Durante ocho años abordó a sus víctimas en lugares públicos y las llevaba a lugares apartados para agredirlas sexualmente y robarles. Le cayeron 514 años de pena, pero el máximo a cumplir estaba en 20 años, según la legislación vigente. 7.300 días que terminaban el pasado sábado, el 21 de enero. No ha disfrutado de beneficios ni permisos penitenciarios.

"Si estoy dando la cara es por algo, no hay que tener miedo de que esté aquí. Me he preparado durante años para vivir en sociedad como una persona normal", asegura Arlindo Luis Carbalho.

Pero no es tan normal, para algunos vecinos de esa población, acostumbrarse a la presencia en sus calle de un hombre con ese historial delictivo.