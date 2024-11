Roban 400 jamones de bellota y 500 cañas de lomo por valor de 200.000 euros en la sierra de Huelva

Domingo Eíriz acudía, como cada mañana hace, a Jamones Eíriz, la tienda familiar que regenta con su hermano. Era un 13 de noviembre, a priori un día más. Pero un día que nunca olvidarán. Y es que el bueno de Domingo estaba en sus cosas, sin percatarse del gran palo que le habían dado. Fue un trabajador el que le puso de los nervios: "Domingo, ¿dónde están los jamones, te los has llevado?". Domingo, desorientado al principio, se dio cuenta de que el mundo se le venía encima.

Esa misma madrugada, solo unas horas antes, cinco individuos, según la Guardia Civil, irrumpieron, provistos con un camión, presuntamente también robado, para llevarse un botín muy jugoso: 400 jamones de bellota cien por cien ibérico Denominación de Origen Protegida (DOP) de Jabugo. Producto gourmet nada menos. Además, se llevaron otras 500 cañas de lomo. El trabajo de mucho tiempo que, en valor monetario, está entre los 150.000 y los 200.000 euros. "Cuando vi que no estaban dije a todo el mundo que no tocara nada", recuerda Domingo. "Se han llevado el tercer producto gourmet mundial, sabían a dónde venían, y lo hacen justo en la campaña navideña, con los pedidos que teníamos, esto es un destrozo de años", lamenta.

Y es que Jamones Eíriz tiene mucha solera. Se trata de una pequeña empresa familiar ligada a la comarca desde 1818. Da empleo a 20 personas, de las cuales ocho son de la familia propietaria. El producto que comercializan es de gran calidad y se venden por toda España. "Aquí nuestros jamones cogen aroma, de la corriente del Atlántico, no usamos ventiladores, el secado es natural", afirma Domingo sobre el atributo de sus jamones.

Intentaron llevarse también su camión

La Guardia Civil tiene claro que son cinco los individuos que perpetraron el robo. También saben que intentaron puentear un camión propiedad de la empresa, pero no lo consiguieron porque "no tenía batería". Por ello, quizá volvieron en busca de otro vehículo pesado, o bien ya lo traían, pero igualmente era robado. Se les relaciona también con intento de robo en Santa Olalla, otro robo de maquinaria en Zufre y uno más de un camión en Valdezufre. Se cree que son experimentados y conocían el local. Usaron carretillas para trasladar cada ejemplar y hacerlo en el menor tiempo posible y sin levantar sospechas. Nadie vio nada. "Tenían información privilegiada", dice Domingo.

Avalancha de solidaridad

Desde que dieron a conocer lo sucedido en las redes sociales, tanto competidores en su sector como empresarios y clientes en general, les han ofrecido todo tipo de ayuda. "Ha sido tremendo, no me esperaba algo así: uno me dice te mando mi camión, otro ofrecía su equipo de trabajo, dinero, jamones... Nos han llamado clientes, empresarios, autoridades, una ayuda que nos ha dejado anonadados", señala Domingo emocionado. "Nos han prestado dinero", rememora. Con todo ello intentarán salir adelante como puedan en esta campaña navideña.

La trazabilidad, clave para dar con los jamones robados

Los propietarios del establecimiento afectado hicieron un llamamiento tras el robo en redes sociales para que en cuando el producto se ofrezca, que es de gran calidad, a precio de ganga, se sepa que están ante un presunto caso de robo. Ante esta situación, deben ponerse en contacto con las autoridades y reportarlo. De este modo, creen que podrían recuperar al menos buena parte de los sustraído.

"Hay que comprar en tiendas especializadas porque el producto tiene una trazabilidad y garantía, por lo que algunos tendrán que aparecer", asevera.

