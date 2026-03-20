VIDEO: Pelea multitudinaria a la salida de una discoteca con una espada y una pistola en Barcelona

Los vecinos de la calle de Alegre de Dalt, que residen cerca de la discoteca donde fuera de esta se originó la pelea, llevan denunciando años el ruido y conflictos que se generan a altas horas de la madrugada.

El suceso ocurrió la madrugada del lunes sobre la 04:30 horas y es el enésimo episodio de violencia en esa calle. Uno de los participantes en la pelea llevaba un machete parecido a una espada, otro portaba una pistola.

La Guardia Civil llegó al lugar de los hechos para disolver la pelea y no hubo detenidos ni denuncia.

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