BARCELONA
VIDEO: Pelea multitudinaria a la salida de una discoteca con una espada y una pistola en Barcelona
La pelea se originó a la salida de una discoteca de Barcelona, a altas horas de la noche. Los vecinos llevan denunciando ese tipo de conflictos en el local desde hace años.
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Los vecinos de la calle de Alegre de Dalt, que residen cerca de la discoteca donde fuera de esta se originó la pelea, llevan denunciando años el ruido y conflictos que se generan a altas horas de la madrugada.
El suceso ocurrió la madrugada del lunes sobre la 04:30 horas y es el enésimo episodio de violencia en esa calle. Uno de los participantes en la pelea llevaba un machete parecido a una espada, otro portaba una pistola.
La Guardia Civil llegó al lugar de los hechos para disolver la pelea y no hubo detenidos ni denuncia.
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