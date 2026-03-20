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VIDEO: Pelea multitudinaria a la salida de una discoteca con una espada y una pistola en Barcelona

La pelea se originó a la salida de una discoteca de Barcelona, a altas horas de la noche. Los vecinos llevan denunciando ese tipo de conflictos en el local desde hace años.

Pelea multitudinaria en Barcelona

VIDEO: Pelea multitudinaria a la salida de una discoteca en Barcelona | Antena 3 Noticias

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Manuel Pinardo
Publicado:

Los vecinos de la calle de Alegre de Dalt, que residen cerca de la discoteca donde fuera de esta se originó la pelea, llevan denunciando años el ruido y conflictos que se generan a altas horas de la madrugada.

El suceso ocurrió la madrugada del lunes sobre la 04:30 horas y es el enésimo episodio de violencia en esa calle. Uno de los participantes en la pelea llevaba un machete parecido a una espada, otro portaba una pistola.

La Guardia Civil llegó al lugar de los hechos para disolver la pelea y no hubo detenidos ni denuncia.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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