VÍDEO: Nacen seis crías de lince ibérico en el Parque Nacional de Doñana

El Parque Nacional de Doñana celebra el nacimiento de las primeras camadas de la temporada de lince ibérico,un símbolo de la recuperación de esta especie en peligro crítico de extinción. En el Centro de Cría El Acebuche, han nacido seis nuevas crías: tres de Utopía y tres de Umbrella, dos hembras adultas que forman parte del programa de reproducción en cautividad destinado a reforzar la población silvestre.

Estos nacimientos representan un paso más en los esfuerzos de conservación desarrollados durante décadas, que incluyen vigilancia, cría en cautividad y reintroducción en su hábitat natural. La tendencia sigue siendo positiva, consolidando los años de trabajo para asegurar un futuro sostenible para el lince ibérico.

El Programa de Conservación del Lince Ibérico, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, busca aumentar la población de esta especie única y preservar los ecosistemas del sur de España. Cada nueva camada supone una esperanza renovada para su supervivencia.

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