Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona, en Cádiz, ha sido grabado bailando animadamente sin mascarilla en un chiringuito. El vídeo se ha compartido en redes mientras se dispara la incidencia acumulada por el coronavirus en la localidad gaditana. El alcalde ha pedido perdón y va a pagar una sanción de manera voluntaria. "Fue un descuido. Pido perdón" ha explicado Luis Mario Aparcero, jefe del consistorio en la localidad gaditana.

El alcalde de Chipiona pide perdón

"Quiero pedir perdón. Primero pedir perdón, sé que me he equivocado" ha afirmado Luis Mario Aparcero en un vídeo difundido desde el consistorio gaditano. "Asumo todas las consecuencias".

El alcalde de Chipiona afirma en el vídeo que ha hablado con la policía. "Me he puesto en contacto con el jefe de la policía local para que se me sancione y pagar la sanción que me corresponda de forma voluntaria".

"Fue solo un momento, me equivoqué. Me vuelvo a disculpar y vuelvo a pedir perdón. Asumo todas las consecuencias. Un descuido lo puede tener cualquiera, somos humanos" asegura el alcalde de Chipiona en el vídeo difundido a los medios.

"No le deseo a nadie la situación en la que me encuentro. Como alcalde de Chipiona no solo tengo que tener una conducta ejemplar sino la más ejemplar y la más perfecta. Voy a pagar la infracción y la multa" finaliza Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona.

Aumenta la incidencia en Andalucía

La tasa de incidencia del coronavirus en Andalucía ha subido 4 puntos en los dos últimos días y se sitúa en 170 casos por cada 100.000 habitantes en 2 semanas, mientras que el número de nuevos positivos en estas dos jornadas es de 1.497.

Andalucía ha notificado 2 fallecimientos más desde el sábado, en las provincias de Cádiz y Granada, según los datos ofrecidos este lunes por la Consejería de Salud. La curva de la incidencia comienza así a mostrar signos de lo que se están denominando "dientes de sierra" una semana después del fin del estado de alarma.

Los hospitalizados han subido en cuarenta en un día y se sitúan en 1.016, mientras que los ingresados en las UCI en 279. Los contagios de coronavirus, por provincias, se reparten entre los 400 de Sevilla, 363 en Granada, 204 en Málaga, 158 en Jaén, 128 en Huelva, 112 en Cádiz, 71 en Córdoba y 61 en Almería.