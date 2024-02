Faltan medios para luchar contra el narcotráfico: la Guardia Civil lo denuncia y la Fiscalía antidroga lo subraya

La lucha contra el narcotráfico en Cádiz requiere de multitud de medios humanos y materiales para hacer frente a la situación. La Guardia Civil denuncia la "precaria" situación que existe en Barbate para luchar contra el narcotráfico. También lo subrayan la Fiscalía antidroga, el Ayuntamiento y las asociaciones.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no se plantea dimitir por estos hechos "que no van a quedar impunes", reitera que para el Ministerio seguirá siendo una prioridad "invertir todo lo necesario para la mayor eficacia en la lucha contra la criminalidad del narco".

Sin embargo, los agentes de la benemérita, la fiscalía y el Ayuntamiento de Cádiz denuncian que esta tragedia, que se saldó con la muerte de dos guardias civiles, se veía venir. "Esto se está desbordando, está la provincia llena de narcolanchas", aseguraba Ana Villagómez, la fiscal antidroga de Cádiz, a la 'Cadena Ser'.

"Las seis patrulleras del Servicio Marítimo que están destacadas en Cádiz llevan tiempo averiadas...", denuncia , Agustín Leal, desde JUCIL, asociación profesional que se personará como acusación popular en el juicio. "La Guardia Civil no está, no tiene recursos suficientes, no tiene medios", asegura el alcalde de Barbate, Miguel Molina.

Meses exigiendo más medios para luchar contra el narcotráfico

El pasado 13 de noviembre pasado, la plantilla de Vigilancia Aduanera envió un escrito a la Delegación de Gobierno pidiendo refuerzos y denunciando que estaban desprotegidos y que temían por sus vidas. Afirman en el texto que su misión era como enfrentarse a un camión con un coche.

"Son persecuciones a altas velocidades, con cambios bruscos de rumbos. Si se producen dichas colisiones los funcionarios a bordo de las Fénix están desprotegidos", reza el comunicado.

La falta de medios es allí el gran problema. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha asegurado que ya advirtió "en noviembre" del pasado año sobre la falta de "medios adecuados" y de personal para combatir el narcotráfico.

Lamentan "la acción criminal" que costó la vida de los dos guardias civiles en el puerto de Barbate: "Es una tragedia que veníamos avisando porque carecemos de medios adecuados y de personal para combatir al narcotráfico (...) se está patrullando con embarcaciones que no cumplen las medidas de seguridad y ponen en grave peligro a estos profesionales".

En el escrito enviado, CSIF afirma que las embarcaciones 'Fénix' de Vigilancia Aduanera se enfrentan a narcolanchas que duplican las dimensiones de las embarcaciones policiales "y cuadruplican" su peso.

También se quejan de que hace año y medio se desmantelara el OCON SUR, un grupo de 150 agentes de élite de la Guardia Civil especializado en narcotráfico. A eso se le añade la falta de embarcaciones: seis de nueve están averiadas, según Jucil y las conocidas como "gomas" de los narcos, que están prohibidas desde 2018 y alcanzan los 110 km/h.

