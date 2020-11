Vicente Vallés ha explicado de forma muy clara lo ocurrido con el IVA de las mascarillas de protección frente al coronavirus. El uso de la mascarilla es obligatoria desde hace varios meses en España y esto supone un gasto añadido para las familias.

Este miércoles la ministra de Hacienda, María Jesús Montero anunciaba la bajada del IVA sobre este producto del 21% al 4% una rebaja que desde hace semanas solicitaban ya desde varias instancias al tratarse de un gasto de primera necesidad y obligatoria. El Gobierno llevaba días justificando el IVA del 21% alegando que Europa no permitía bajar el impuesto en las mascarillas pese a que varios países europeos ya lo habían bajado, sin embargo el director y presentador de Noticias 2 en Antena 3, Vicente Vallés explicó por qué eso no es del todo exacto.

Vicente Vallés utilizó para explicar el debate las declaraciones de Adriana Lastra y José Luis Ábalos que a primera hora de la mañana del miércoles aseguraban que España todavía no tenía autorización europea, sin embargo, Montero minutos después anunció en el Congreso la bajada asegurando que este martes recibió autorización por carta de la UE.

Vicente Vallés confirma en su informativo que en efecto España el ejecutivo recibió una carta desde Bruselas "pero no es una autorización nueva. La CE se limita a recordar que sí se puede bajar el IVA de las mascarillas porque está permitido desde hace meses como ya han hecho otros países mucho antes que España. De hecho se puede bajar el IVA e incluso eliminarlo desde el 5 de mayo, hace 6 meses. Cuando la UE emitió este documento en el que se dice que no se multará a los países que tomen esa decisión. Es decir, permiso como tal el Gobierno español y todos los gobiernos europeos lo tienen desde hace 6 meses y no desde ayer por la tarde".