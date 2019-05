Vecinos en pie de guerra ante la llegada de menores inmigrantes no acompañados

Los vecinos de Rubí en Barcelona han pedido ante la sede de la Generalitat de Cataluña que no se instale un centro de menores en su barrio. " No es no", protestan y se quejan de las formas porque aseguran que la Generalitat no había avisado

ni al ayuntamiento, ni a los vecinos de que se iba a acondicionar un hotel en desuso para traer a 80 inmigrantes menores no acompañados.

Los vecinos piden un plan de integración para los jóvenes. E insisten en que no se trata de racismo "es que no tienen ni servicios ni nada" insisten.

Hay también quien reconoce que tiene miedo y siente inseguridad. Hace dos semanas un grupo de menas okupó un piso en Barcelona. Los chicos tiraban colchones, trepaban por las ventanas y se encaraban con los vecinos.

El problema viene de lejos, se han visto menas durmiendo hacinados en comisarías, durmiendo en el suelo o participando en peleas multitudinarias. Cataluña es la segunda comunidad autónoma con más menas.

