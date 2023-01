Los vecinos de La Peza, encantados con la 'rave', quieren otra la próxima Nochevieja: "Que se repita que voy"

Lejos de estar hartos, algunos de los vecinos de La Peza, en Granada, están encantados con el resultado de la fiesta ilegal que se ha celebrado en su pueblo durante los últimos 6 días. Dicen que han dejado todo limpio y que han promocionado al pueblo.

"Llegué a las 2 de la mañana porque mañana había que trabajar", "por mí, que vengan el año que viene porque este pueblo sube para arriba", "que se repita porque voy", comentan. Es cierto, que cuando vieron llegar tantas caravanas desconfiaron y pensaban que dónde iría tanta gente. Ni siquiera sabían lo que era una 'rave'. "Eso es impresionante y montado en cinco minutos", explican. Algunos se unieron y los que no pudieron, confiesan que se quedaron con las ganas. Su deseo para los Reyes Magos es volver a acoger un evento como la rave.

Los vecinos quieren una nueva 'rave' en la próxima Nochevieja

A Consuelo y su marido les pudo la curiosidad. Así que se acercaron a echar un vistazo y acabaron dándolo todo. "Lo pasamos genial y los chicos educadísimos", explican los vecinos. Tienen ganas de repetir. Igual que sus amigas. "Había ropa, pendientes, comida...", aseguran. Han sido 6 días de fiesta ininterrumpida e incluso el alcalde del pueblo ha pensado en contratarlos.

Dicen que la fiesta ilegal no ha generado molestias porque fueron "muy limpios y muy buena gente". Ahora algunos ahora se arrepienten de no haber ido porque dicen que allí "no hay nada" y si no van a "cuatro cosas de esas" se preguntan qué hacen.

Aunque el ambiente era diferente al suyo, la fiesta ha roto la rutina del pueblo. Sobre todo, les ha ha dado publicidad: "Metes La Peza en Google y te sale de todo". Por eso quieren que se repita la próxima Nochevieja.