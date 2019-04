Los vecinos de un municipio de Segovia en pie de guerra contra la construcción de un centro de desintoxicación

Los vecinos de la Velilla, un municipio de Segovia situado junto a Pedraza, están recogiendo firmas para evitar que se construya un centro de desintoxicación. Sin embargo, la ONG que pretende construir el centro en el lugar que hoy es un hotel rural asegura que tiene todos los permisos necesarios para llevarlo a cabo.

No obstante, los ciudadanos creen que las instalaciones no son idóneas, ya que no tiene jardín ni los espacios privados necesarios. Aseguran que el centro de desintoxicación debería estar más alejado y que generará distorsión social. Están preocupados porque piensan que será perjudicial para el turismo del municipio.

El pueblo es una zona turística y con un gran patrimonio histórico, que temen que se vea dañado por la construcción del centro.

Sin embargo, la organización asegura que el entorno es perfecto para el proyecto y que dinamizará la economía de la zona.

Los vecinos afirman estar preocupados porque la ONG ha estado envuelta en polémica, entre otras cosas, por mezclar proyectos de drogodependientes y refugiados.

También te puede interesar...

Los vecinos de Raval de Barcelona denuncian el consumo de drogas a plena luz de día en parques

Alerta por la presencia de hachís contaminado en las calles de la Comunidad de Madrid