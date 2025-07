Alerta por un chat de WhatsApp entre menores donde se comparte contenido sexual y violento

Guardia Civil y Policía Nacional han puesto en aviso a padres y responsables de campamentos digitales tras detectar un grupo de WhatsApp promovido por y para menores, donde se distribuye contenido sexual con menores y material violento.

Fuentes consultadas por EFE indican que el hallazgo se produjo en uno de los campamentos celebrados en Monesterio (Badajoz), cuando un monitor informó a las autoridades sobre la existencia de este chat que agrupa a numerosos niños y adolescentes de Extremadura. El grupo, que tiene la bandera española con el águila como logotipo, está abierto a nivel nacional.

Ante esta situación, la Guardia Civil ha lanzado una alerta para que los padres hablen con sus hijos, y en caso de estar en el grupo, no lo abandonen inmediatamente y contacten con la Policía o Guardia Civil lo antes posible, ya que mantenerse en el chat permite conservar evidencias. Asimismo, se anima a denunciar incluso si el menor ya ha salido del grupo o si tiene conocimiento de su existencia.

Peligros y consecuencias de la producción y distribución de pornografía infantil

La reconocida abogada Beatriz Vicente lanzó una clara advertencia en el programa especial 'Rompe el Silencio', emitido en 2024. Allí alertó a las jóvenes sobre los riesgos de producir, distribuir o poseer pornografía infantil. Insistía en que, una vez grabadas, las imágenes íntimas pueden escaparse del control de quien las grabó.

"Es algo importantísimo: no se puede grabar en la intimidad", recalcó y añadió: "Chicas no os grabéis en la intimidad porque luego no tenéis control sobre esa imagen". De Vicente advirtió que esta práctica no solo facilita el 'sexting', sino que también abre la puerta ala "sextorsión" y otras formas de violencia de género digital, donde las amenazas se basan en la difusión no autorizada del contenido.

El pasado mes de febrero de 2024 se llevó a cabo la detención de dos personas en Lleida y la identificación de otras seis diferentes localidades de España. Los autores se hacían pasar por supuestas mujeres y contactaban con las víctimas a través de redes sociales y páginas de citas. Hacían creer a los que estaban al otro lado de la pantalla que buscaban un acercamiento íntimo y les solicitaban vídeos e imágenes propias y de carácter sexual en las que se les identificara para después chantajearles con difundir el material.

Las conversaciones se realizaban a través de Whatsapp y de Telegram y, para lograr la confianza de los afectados, los miembros de la mafia especializada les enviaban también fotos y vídeos de mujeres desnudas que pertenecían a plataformas de contenido sexual haciéndoles pensar que solo estaban conversando.

La abogada también hizo referencia a la guía del Ministerio del Interior sobre ciberseguridad, que subraya cómo compartir datos e imágenes personales en redes -'cookies' de vacaciones, gustos, ubicaciones- con personas desconocidas puede exponer nuestra privacidad sin saber qué harán con esa información.

Además, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) aconseja no fomentar el 'sexting' ni su difusión, e insta a educar a los menores tanto como emisores como receptores sobre el valor de la confianza, la privacidad y el respeto hacia los demás.

