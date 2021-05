Varias comunidades abren el debate sobre el uso de mascarilla en exteriores

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha indicado hoy que si la vacunación contra el coronavirus sigue a este ritmo y la pandemia se va controlando cada vez más es posible que "muy pronto" se pueda prescindir del uso de la mascarillas en espacios exteriores.

Varias comunidades autónomas ya habían abierto el debate sobre la posibilidad de no llevar mascarilla al aire libre. Primero fue Galicia y ahora, Cataluña. La Generalitat plantea eliminar la obligatoriedad de llevar la mascarilla en espacios abiertos.

Los niveles de vacunación en España aún están lejos de los de Estados Unidos o Reino Unido, en todo caso, y por eso, desde la Consejería de Salud catalana también se quieren mostrar prudentes.

El debate de la mascarilla

Fernando Simón ha apostado por reducir la incidencia acumulada por coronavirus a menos de 150 casos por cada 100.000 habitantes para comenzar a plantear un escenario sin mascarilla en exteriores, pero cuando los datos de la epidemia sean favorables en el conjunto de la comunidades autónomas.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias no ha querido dar una fecha concreta para prescindir del uso de la mascarilla durante la pandemia. Fernando Simón ha afirmado que "es muy posible que en exteriores se pueda muy pronto prescindir" de la mascarilla, aunque ha pedido "no caer en falsas inseguridades" ya que aunque "la vacuna protege mucho, entre un 90 y un 92%, hay un 8% que no están protegidas".

"No voy a dar una fecha, pero es posible que no vayamos a tardar mucho en hacer propuestas claras para retirar el uso de mascarillas en algunas situaciones, no en todas", ha explicado Fernando Simón en rueda de prensa.