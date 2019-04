Un sargento será juzgado por el trato humillante propinado a un soldado

Un Tribunal Militar va a procesar a un sargento por humillar a un soldado. Sus burlas llegaron hasta tal punto que los compañeros incluso escribieron una canción para meterse con él, tal y como ha relatado la propia víctima.

Para dirigirse a él usaba expresiones como "'vechia', -que significa vieja en italiano- ven aquí, a la derecha de tu amo, de papá".

Burlas, vejaciones y humillaciones constantes que todo el mundo seguía. Incluso otros tres oficiales y dos soldados se sumaron a las burlas, a las que la víctima no respondía al sentirse intimidado.

El acoso duró cinco años y la víctima se quejó a sus superiores, pero no le hicieron aso. Su pesadilla acabó cuando no le renovaron el contrato al considerarle "no idóneo".

Un oficial llegó incluso a decirle que lo mejor era tque trabajara en un McDonald's.