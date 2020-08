Un sacerdote de Brasil desea que mueran de coronavirus quienes no acuden a la iglesia por la pandemia

El padre Antônio Firmino Lopes Lana, sacerdote en la localidad de Visconde do Rio Branco, ubicada en el estado brasileño de Minas Gerais, ha asegurado durante un acto religioso que desea la muerte para aquellas personas que no acuden a la iglesia hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus porque, según afirma, las personas que no son grupos de riesgo deberían ir a la iglesia.

"Vamos viendo quién realmente ama la eucaristía. Porque hay algunos católicos, graciosos, que tienen salud, tienen todo y dicen: 'Yo solo voy a la iglesia cuando haya una vacuna'. Espero que no haya vacuna para estas personas, o que mueran antes de que llegue la vacuna, ¿no?" afirmó.

El vídeo ha sido difundido en las redes sociales y se ha convertido en viral, provocando la indignación de muchos usuarios: "Porque hay personas que no tienen ningún problema, que no están en el grupo de riesgo. Eso significa que esas personas no tienen fe", añadió.

Brasil ha registrado un total 3,7 millones casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia en el país y 116.580 fallecidos. En las últimas 24 horas, Brasil contabilizó 1.271 nuevas muertes por coronavirus y 47.134 nuevos contagios.

El párroco pide disculpas

El padre Antônio Firmino Lopes Lana ha tenido que pedir disculpas por sus declaraciones: "Quien me conoce sabe que no le desearía la muerte a nadie. Rezad por mí, yo soy débil también. Yo soy pecador, tengo mis miserias y preciso de misericordia”, afirmó.