Un octogenario asesina a otro con una navaja en Bilbao: "Así no me molesta más"

Un hombre, de 81 años, permanece detenido en Bilbao a la espera de pasar a disposición judicial acusado de la muerte violenta de un anciano en el barrio de Santutxu. Mantuvo una discusión con la víctima y le agredió con una arma blanca que se sigue buscando.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco menos veinte de la tarde en la calle Santa Clara de Santutxu. Fuentes del Departamento de Seguridad han señalado que los hombres mantuvieron una discusión y no era la primera vez que se producían diferencias entre ambos. Uno de los ancianos, de 81 años de edad, presuntamente agredió con un arma blanca al otro, de 82 años, en plena vía pública. La víctima falleció en el acto, mientras el presunto agresor huyó del lugar. Sin embargo, testigos de los hechos dieron información sobre el lugar por donde había huido y, posteriormente, fue detenido en las inmediaciones.

El arrestado no portaba el arma homicida, una navaja, y se inició su búsqueda por el trayecto que habría recorrido, pero todavía no se ha localizado. Podría haberse autoinculpado al pronunciar: "Hala, ya está hecho. Así no me molesta más".