Un ladrón con más 50 atracos a la espalda se licencia en Derecho en una prisión de Canarias

Emilio Collazos cometió su ultimo atraco en 2008. Tras horas atrincherado en una sucursal bancaria de Gran Canaria, fue detenido. "Cuando me metieron en el furgón, empezaron a aplaudir", explica.

Tras una vida dedicada a la delincuencia, una de las lecciones que aprendió es que la Policía sabe todos los pasos de los delincuentes: "Cuando me detuvieron en Vitoria me acusaron de 23 atracos y no se equivocaron en ninguno".

Ha estado 10 años en la cárcel y los ha aprovechado para estudiar Derecho porque reconoce que su vida anterior no le llenaba. Ahora quiere a ayudar a otros a abandonar la delincuencia.