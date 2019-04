Un ginecólogo español recomienda no dar a luz en casa después de haber tenido que atender un parto arriesgado

El ginecólogo Jackie Calleja atendió en Nochevieja un parto que se complicó por un sangrado masivo. La vida de la mujer corría serio peligro y durante siete horas un amplio equipo de profesionales lucharon por ella.

Se necesitaron diez bolsas de sangre y hubo dos crisis graves. Al final, la madre fue estabilizada y días después pudo posar con su hijo y su médico.

El doctor, agotado por el esfuerzo y convencido de que la mujer no habría salvado la vida de no haber estado en un hospital, lanzó un consejo: no dar a luz en casa. El mensaje incendió la red y se convirtió en 'trending topic' ya que no todos están de acuerdo en que parir en casa sea peligroso.

Los defensores del parto en casa aseguran que hay embarazos sin riesgo que pueden culminar en casa. Sin embargo, muchos profesionales señalan que es imposible prever las complicaciones y recomiendan, como en este caso, asegurarse un final feliz.