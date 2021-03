Un estudio muestra la eficacia de una sola dosis de vacuna en sanitarios que ha pasado el coronavirus

El ritmo de vacunación contra el coronavirus sigue siendo lento en España. Sin embargo un reciente estudio abre la puerta a la esperanza. El informe de la Fundación Hospitalaria de Alcorcón afirma que una sola dosis de la vacuna puede llegar a ofrecer gran inmunidad en sanitarios que han superado la enfermedad.

El principal hallazgo del ensayo "es que las personas que han pasado la infección por coronavirus tienen una importante respuesta inmune con una sola dosis de la vacuna. Esta respuesta es incluso superior a la obtenida con la vacunación completa en personas que no han pasado la enfermedad", explica María Velasco, una de las coordinadoras.

A los sanitarios que recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer se les pidió una muestra de sangre antes de la administración de la segunda dosis y 3 semanas después de la pauta completa. El resultado fue que, tras ser inoculados con el primer pinchazo, el número de infecciones se había reducido más del 60%. Un porcentaje que llegó hasta el 100% tras suministrar la pauta completa.

Las dudas de otros sectores

La eficacia de AstraZeneca sigue generando dudas entre la población. En la Comunidad Valenciana el 8% de los profesores ya ha rechazado el vial de la farmacéutica británica. En Castilla-La Mancha la cifra se eleva hasta el 15%.

Mientras, Sanidad insiste; AstraZeneca es eficaz y descarta ofrecer alternativas a las personas que no quieran inmunizarse con esta solución. "Esa es una cuestión no contemplada en la estrategia. En principio, si no se vacunan, por ahora no se vacunarían".

A través del buscador 'CuentaVacunas' de Antena 3 se puede consultar la evolución de la vacunación y del suministro de dosis en cada comunidad autónoma.