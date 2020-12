La última vez que John Lennon vio a los Beatles antes de su muerte

John Lennon tenía una relación amistosa con sus ex compañeros de los Beatles cuando murió el 8 de diciembre de 1980. De hecho, ocasionalmente, los Beatles se reunían durante algunos viajes por su ciudad natal, en Nueva York.

Pero ¿cuál fue la última vez que John Lennon se vio con Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr? Cada una de las reuniones tuvo lugar durante los cuatro últimos años de su vida, y uno de estos encuentros sucedió justo un mes antes de que John Lennon fuera asesinado.

El encuentro con Paul McCartney

Fue el 25 de abril de 1976. Lorne Michaels, famosos productor y escritor, ofreció a los Beatles 3.000 dólares para reunirlos en un episodio del programa americano Saturday Night Live. Lennon y McCartney estaban pasando esa noche en el edificio Dakota, a solo dos kilómetros del Rockefeller Plaza.

Al día siguiente, Paul McCartney volvió a aparecer en casa de John Lennon, pero Lennon no tenía tiempo. "Le dije: 'Por favor, llama antes de venir. No es 1956, y aparecer en la puerta ya no es lo mismo. Ya sabes, solo llámame'", le dijo Lennon a la revista Playboy en 1980. "Estaba molesto por eso, pero solo le quise decir que estaba cuidando a un bebé todo el día, y un tipo de repente aparece en la puerta".

Paul McCartney y John McCartney nunca se volvieron a ver, pero la pareja de amigos se mantuvo en contacto. "La última conversación telefónica que tuve con él fue realmente genial", le dijo McCartney a la revista Playboy en 1984, "no tuvimos ningún tipo de discusión".

El encuentro con George Harrison

No se conoce con exactitud la fecha exacta del último encuentro entre John Lennon y George Harrison, pero Harrison afirmó en una entrevista en 1990 que fue dos años antes de que John Lennon fuera asesinado. "Estaba en Nueva York en su casa en el edificio Dakota", recordó George Harrison. "Simplemente estaba de un sitio a otro, por la casa, preparando la cena".

Cuenta George Harrison que se sorprendió durante ese último encuentro al descubrir que John Lennon guardaba cientos de casetes de música india. Introdujo esos sonidos exóticos en el estudio durante la era de los Beatles. "Creció en eso", explicó George Harrison durante la entrevista. George admitió que la muerte de John Lennon no le cambió demasiado, porque sentía que los dos se verían en la próxima vida.

El encuentro con Ringo Starr

Fue el 15 de noviembre de 1980. Ringo Starr fue el último ex Beatle que vio a Lennon con vida antes del asesinato. Ringo y su esposa Barbara Bach visitaron Nueva York solo unas semanas antes del fatídico día de la muerte de John Lennon. "Me estaba quedando en el Plaza; fuimos a Nueva York por un tiempo", explicó Ringo en una entrevista en 1981.

"Y no lo había visto por un tiempo porque, ya sabes, nos vemos dondequiera que estemos. Y vino con Yoko por una hora. Lo pasamos muy bien, porque se quedaron cinco horas. Y no importaba que hacía un año que no nos veíamos" . Ringo contó entonces a la revista Rolling Stone.