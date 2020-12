Se cumplen 40 años del asesinato de John Lennon, la voz de The Beatles

Un 8 de diciembre de hace 40 años el mundo recibió consternado la noticia de la muerte de John Lennon tras recibir el impacto de cuatro balas a las puertas del edificio de apartamentos de Manhattan en el que vivía.

Gravemente herido llevaron a Lennon a un hospital donde por casualidades de la vida estaba Alan Weiss que se convirtió en el primer periodista en informar de la muerte del cantante de The Beatles.

"¡Tenemos una herida de bala! ¡Una herida de bala en el pecho!", así supo Weiss que John Lennon se debatía entre la vida y la muerte. "Había sangre por todas partes, y uno de los médicos tenía sus manos dentro del pecho de Lennon, y podía ver, por cómo se estaban moviendo sus manos, que estaba bombeando su corazón. (...) Estaba tratando de mantener la circulación en su cuerpo", narra el periodista.

En el lugar del crimen se detuvo al asesino Mark Chapman de 25 años que dijo no haber podido resistir a las "voces" que lo impulsaron a matar a Lennon.

La vida de John Lennon

John Winston Lennon nació en Liverpool el 9 de octubre de 1940, mientras se vivía un momento de crisis con la Segunda Guerra Mundial. Hijo de Julia y Alfred Lennon, un marino mercante, que no pudo estar presente en el nacimiento de su hijo ya que se encontraba trabajando en plena guerra como soldado.

El joven estudió en la escuela de Bellas Artes donde comenzó su pasión por la música. En 1955 comenzó la locura del rock and roll y en 1956 estalló la llamada 'locura del skiggle'. En ese año conoció a Paul MacCartney en una fiesta celebrada en el jardín de una iglesia durante un concierto de The Quarrymen, banda a la que formaría parte un tiempo después.

Con 18 años escribió su primera canción 'Hello Little Girl', que llegaría a ser el número 1 en Reino Unido. Un año después comenzó a componer temas con Paul y en esa época conocieron a George Harrison, que se unió a la banda. Así nacieron The Beatles.