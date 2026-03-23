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La última herida de la tragedia de Adamuz recibe el alta médica: "Espero volver a subirme a un tren"

Amalia ha abandonado el hospital tras varias semanas recuperándose de las heridas que le provocó el accidente sucedido en Adamuz.

Amalia, la última herida de Adamuz, saliendo del hospital

La última herida de la tragedia de Adamuz recibe el alta médica | Antena 3

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Amalia ha recibido el alta médica este lunes 23 de marzo tras estar ingresada en Huelva desde que resultó herida en el accidente de Adamuz que se cobró la vida de 46 personas.

No obstante y pese a la gran noticia que supone su marcha del hospital, a Amalia le queda un largo camino por delante ya que sufrió múltiples fracturas, aun así, ella es perfectamente consciente de que ese día volvió a nacer ya que su pronóstico era realmente grave.

"Espero volver a subirme a un tren"

Amalia ha contado a Antena 3 Noticias que está deseando volver a casa y abandonar las paredes del hospital, eso sí, también ha querido dar las gracias a sus compañeros de profesión por haberla arropado en todo momento: "Me han tratado con un cariño y un cuidado que de verdad les agradezco mucho porque sino habría sido muy difícil de pasar. Recibiré mucho apoyo psicológico, con eso espero volver a subirme a un tren", explicó Amalia.

En los centros sanitarios andaluces se han atendido por el accidente ferroviario a 126 personas, cinco de ellos niños, y se han producido 123 altas. Aun así, todavía hay dos heridos ingresados en hospitales andaluces (Málaga y Córdoba). Amalia era la última herida en Huelva.

42 metros de vías fueron retirados

Por otra parte, hace unos días los investigadores localizaron distintos tramos de vía que habían sido retirados tras el accidente. Parte de ese material sí había sido comunicado previamente por ADIF, pero otra parte no constaba en la información trasladada a la autoridad judicial.

En concreto, el juzgado identificó 36 metros de vía cuya retirada había sido informada por ADIF. Sin embargo, también detectó otros 42 metros que habían sido retirados sin que existiera constancia previa. La investigación, además, apunta a que la vía estaba dañada unas 22 horas antes del impacto. Ese dato podría explicar un elemento detectado en las primeras pesquisas: varios trenes que circularon previamente por ese mismo tramo presentaban muescas en las ruedas, conocidas como bogies.

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