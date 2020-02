Tres jóvenes artistas llenan de música clásica un pueblo de solo diez habitantes de Burgos

Villa-lacre, un pueblo situado en Burgos y que no posee más de 10 habitantes censados, cuenta desde hace un tiempo con la presencia de tres vecinos muy curiosos. Se trata de tres jóvenes músicos: Unai que es violinista; Cesáreo, chelista; y Guillermo, pianista.

Todos decidieron mudarse a este pequeño pueblo buscando su tranquilidad para componer su música. Desde allí y con ayuda de las redes sociales, comparten su música. El objetivo, dicen, es acercar la música "a gente no tan relacionada con la música clásica".

Ellos aseguran que no entienden cómo no lo había hecho nadie antes y defienden que "no hacer falta irte lejos para estar solo de verdad". Sea lo que sea, de esta forma tan curiosa han conseguido llenar de su música este pueblo perteneciente a la España vaciada.