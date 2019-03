Todos pendientes del rescate de Julen

Millones de personas con este pensamiento y pendientes de una noticia: "Nos levantamos pensando en estas cosas y nos acostamos pensando en él". En el barrio de Julen, "aquí estamos pendientes de la televisión". En las cafeterías sobran las conversaciones si hay un televisor encendido: "Está todo el día encendido". Y si de algo se habla... "si hay una mesa que comenta, todos volvemos a opinar...".

Porque todo el mundo se pone en la piel de los padres: "Soy padre, tengo un niño de cinco años... No me gustaría estar en su pellejo"... "estamos todos muy angustiados". Y quien no tiene una tele cerca se informa en las redes sociales. Y también hay miles de mensajes que se resumen en: Julen en el corazón de todos.