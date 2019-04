La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género denuncia la actitud social: "Todavía pensamos que es un problema de pareja donde nadie puede entrar"

En lo que llevamos de 2017, 16 mujeres han sido asesinadas por su parejas o exparejas, lo que se traduce en el peor arranque de año desde que existen estadísticas. Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, explica que la violencia machista es un problema estructural a escala mundial, y no sólo en España, y ha pedido prudencia a la hora de analizar los datos para determinar si se ha producido un repunte en nuestro país.

En este sentido, señala que el tema que más preocupa desde la Administración es que las mujeres no denuncien esta situación a la que están sometidas y entiende su miedo porque "la mujer tiene terror a su propio maltratador, a perder el terror de sus hijos y no poder protegerlos y tiene mucho sentimiento de culpa y de vergüenza". Por ello, pide a toda la sociedad que se implique contra la violencia de género para que esas mujeres que sientan "vergüenza" puedan contarlo. "Todavía pensamos que la violencia de género es un problema de pareja donde nadie puede entrar", denuncia, y añade que es un gran problema que afecta tanto a estas personas como a todo su entorno.

"La mujer tiene mucho sentimiento de culpa y vergüenza"

Asimismo, recuerda el daño que hacen las personas que dicen que muchas denuncias son falsas, cuando sólo suponen el 0,4% y en la mayoría de los casos la mujer miente para proteger a su maltratador. En cuanto al empleo del teléfono 016, ha reiterado que el número no se queda grabado en la factura del teléfono, aunque hay que acordarse de borrarlo del dispositivo móvil.

Además, la presidenta del Observatorio considera que la posibilidad de que las mujeres no declaren en un juicio contra su maltratador está dando lugar a muchas sentencias absolutorias porque las víctimas necesitan sentirse seguras. Por ello, pide que se replantee esta posibilidad y que se tipifique como delito el injuriar a la pareja en internet, denominándolo ciberdelincuencia de género.

Diariamente se presentan una media de 426 denuncias, aunque Carmona matiza que "no hay más violencia machista, sino que se está visibilizando más" y "las mujeres están confiando en las instituciones". Del mismo modo, ha indicado que hay alrededor de 30 o 40 personas con "riesgo extremo" y, por ello, cuentan con protección policial durante 24 horas.

Por ello, Carmona reclama más sensibilización de toda la sociedad y no sólo que se trabaje en los centros educativos, punto que considera que se está trabajando bien. Por ello, pide a todos los padres que informen a sus hijas e hijos de que no se debe permitir ni ser la parte activa de un acoso y control a la pareja. Así, alerta de que las relaciones afectivas comienzan cada vez a una edad más temprana y ellos han encontrado casos de adolescentes con programas espías instalados en los teléfonos móviles de las víctimas que ellas no sabían que tenían.

En otros países europeos se considera que la lucha contra la violencia de género en España se está haciendo de un modo adecuado y, por ello, intentan aprender del modelo español. Por ejemplo, las estadísticas españolas visibilizan más el problema que en otros lugares permanece oculto.