La 'tiktoker' abofeteada en directo por su novio: "No soy una chica maltratada"

Escándalo en redes por una imagen que se ha hecho viral. Un hombre agrede a su novia con un tortazo en pleno directo de 'TikTok', junto a otros tres usuarios. Ella ha intentado justificarle, asegurando que todo estaba pactado para conseguir más seguidores en la mencionada red social.

Una bofetada a cambio de visitas en 'TikTok'

El momento de la bofetada ha tenido lugar durante una emisión en directo, a las 03:00 horas de la mañana, en la que tres chicos estaban bromeando con la joven, Simona, preguntándole "con quién se quedaban de los tres", explica el 'tiktoker' Sergio Mengual. "Cojo el teléfono y le enseño una foto de mi torso", añade.

De pronto, se comienza a escuchar a alguien muy enfadado y se escucha a la joven decir "cariño, asómate". En ese momento, Simona recibe la polémica bofetada y, ante el lógico desconcierto de los tres 'tiktokers', explicó que se trataba de su padre. Sin embargo, no era su padre, sino su marido.

El vídeo se viralizó en redes sociales y la pareja se vio obligada a subir otro para justificar lo sucedido. "Por dinero, por fama, por todo lo que queráis vosotros", aseguran, "así que todo fue un 'show'". "He cogido una cantidad que yo y él nos podemos ir de vacaciones y ya está", apunta la joven, añadiendo que "es lo único que quería" y que lo ha conseguido.

El novio, detenido y acusado de maltrato

No obstante, las redes no se tomaron nada bien lo ocurrido. Finalmente, la pareja, que reside en Soria, acudió a la comisaría para denunciar algunas de las amenazas que aseguran habían recibido por el suceso, pero el Juzgado no lo admitió. De hecho, la Policía acabó arrestando al novio, el cual ha sido acusado de maltrato.

En la mañana de este mismo miércoles, se ha celebrado un juicio rápido en el que todo se ha derivado a un juicio penal que tendrá lugar el próximo 21 de febrero. La Fiscalía pide hasta doce meses de prisión por maltrato. Tanto él como la joven han abandonado el recinto juntos, sin haber declarado y entre los aplausos de sus familiares, asegurando que no había ningún problema.

A la salida, además, Simona ha pedido que la dejen "en paz". "Pido a todo el mundo que me deje en paz porque es mi vida", ha manifestado, aclarando que no es "una chica maltratada". De hecho, ha renunciado a cualquier medida de protección.