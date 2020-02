Una tienda pone por error a la venta sofás de 3.500 euros a 3 y 4 euros

La marca italiana Natuzzi registró un error en su página web al vender unos sofás al precio de 3 euros y 4 euros cuando en realidad su precio habitual es de 3.500 euros. Un usuario se hizo eco del fallo en las redes sociales y al principio dudó entre, que el suceso fuera publicidad engañosa o si se trataba de un error humano a la hora de fijar el precio.

"Gran cagada en eCommerce. Sofás de 3.500 € por sólo 3€. Esto es lo que ha pasado con Natuzzi en su página web. A las 9:00 de la mañana corrió como la pólvora por mis grupos de Whatsapp", puso este usuario en la redes sociales y, para comprobar que el anuncio era real, decidió comprar: "Es un error en la tienda online en toda regla. Hago mi 1ª compra. Elijo el color que me gusta pero ha subido el precio a 4€. Da igual. Por si acaso. Transacción correcta. Me lo cobran", asegura.

El error informático se difundió y provocó que el producto quedara fuera de stock. Se llegaron a vender 150 sofás, según asegura este usuario.

La incógnita del 'tuitero' está ahora en saber qué pasará con las personas que han comprado este producto. El comprador asegura en redes sociales que lo normal es que cancelen el pedido y les devuelvan el dinero. Sin embargo, no se cree como es posible que se haya producido un error de este tipo: "La marca no tiene productos por debajo de 900€. ¿No hay ningún protocolo de no aceptar transacciones inferiores?", asegura.

Otros usuarios le recriminaron que debería haber avisado a la empresa de su error en vez de aprovecharse de el y comprar el sofá: "¿Donde está la ética? ¿Machacamos al que se equivoca?".