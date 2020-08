Tensión entre vecinos y okupas en Nuevo Baztán (Madrid) tras la invasión de 50 chalets

Alrededor de 50 chalets ubicados en la localidad de Nuevo Baztán, en Madrid, han sido invadidas por okupas. Los vecinos aseguran que se está generando un clima de tensión en el municipio porque los okupas amenazan y agreden al resto de vecinos, quienes han decidido movilizarse para tratar de expulsarlos de la zona.

Uno de los vecinos asegura que los okupas le agredieron y que su mujer acabó semidesmayada por la situación de tensión: "Tengo un golpe muy importante en el hombre y otro golpe en la rodilla", explica.

Isabel, otra de las vecinas del municipio, asegura que ha ofrecido dinero a los okupas para que se marchen del lugar: "¿Si te ofrecemos dinero, te vas? Y él dice: no, esto no, me das 3.000", afirma.

Sofia, una de las okupas que vive en uno de los chalets de la zona, se defiende: "No quiero que nadie se meta con mi familia, ni nosotros nos vamos a meter con nadie. Somos personas pacíficas que queremos vivir tranquilos", explica. En la vivienda en la que se encuentra alojada no tiene ni luz ni agua. Además, añade que ella es la agredida: "Me tiraron una piedra", asegura.

Los vecinos se están movilizando y están realizando caceroladas en las calles del municipio para echarles de los chalets: "Me parece totalmente injusto que se metan porque los demás vecinos pagamos nuestros impuestos y nuestras hipotecas", "Nos sentimos totalmente abandonados", aseguran.

En los últimos días, se están produciendo diferentes okupaciones en Madrid: en Leganés, hubo una movilización vecinal para expulsar a los okupas. En Villaviciosa de Odón, unos vecinos grabaron a una familia de okupas asaltando a un chalet para denunciarlo.