Tatiana Ballesteros, la autora de 'Hola 2021' que saca los colores a los políticos: "España necesita un capitán, pero no está entre vosotros"

Quizás solo las palabras que "salen del corazón" son las que consiguen detenernos y hacernos escuchar el mensaje. 'Hola 2021' es un vídeo grabado por Tatiana Ballesteros, una joven segoviana que lanza un mensaje claro y contundente a la clase política y que ha conseguido más de 100.000 reproducciones.

La idea surgió en su casa, "escribiendo en el ordenador todos los sentimientos que se dicen, pero realmente explota cuando llega mi madre a casa y me dice que ya no puede más, que han subido la cuota de autónomos."

La madre de Tatiana se llama Rosalía, tiene una pequeña tienda de plantas medicinales y tés en Segovia, ha sido considerado comercio esencial por lo que afortunadamente ha podido abrir durante la pandemia del coronavirus aunque como todo autónomo sufre en primera persona las consecuencias de esta descarnada crisis.

De ese "dolor" que sintió al ver la desesperación de su madre nació la necesidad de enviar este 'recadito' a los políticos españoles. "Este vídeo no es para todos, sino para unos pocos. Los mismos que no habéis parado de pedirnos cosas desde entonces."

Reconoce a Antena 3 Noticias que "no tiene que ser fácil gobernar un país y yo no me querría ver en esas, pero es que ¡joder!, llega un momento que parece que lo hacen a posta".

En su audiovisual pide "dignidad, respeto y honor". "Creo que somos un país maravilloso en todos los sentidos y en todas las vertientes y en las actuaciones que hay actualmente nos están faltando al respeto y no nos están tratando con dignidad ni honor", explica.

"Le pediría a la gente que viera el vídeo desde el corazón, no desde el cerebro"

Siente rabia y enfado, incluso se indigna cuando ve la situación de los autónomos que tan de cerca le coge, le resulta incomprensible que sigan subiendo la edad de jubilación sin dar opción a los jóvenes, o que se suba la factura de la luz en plena ola de frío y nieve, pero sobretodo le incomoda sobremanera que ellos en medio de esta situación "se suban el sueldo".

Insiste en que el mensaje es para todos no para un determinado grupo por ello les ruega "que escuchen a la gente que salgan a la calle y vean la realidad de lo que está ocurriendo. Si empatizaran sería suficiente", dice Tatiana.

Hay quienes apuntan a que detrás de este vídeo hay alguna sigla política, algo que ella rechaza rotundamente: "La gente es la monda" bromea, para continuar: "Pienso que estamos tan acostumbrados a etiquetar las cosas que a veces es difícil salir de eso. Le pediría a esa gente que viera el vídeo desde el corazón, no desde el cerebro. No es más que una reflexión emocional, no hay nada detrás de eso".

Tatiana se vio sorprendida con el éxito de su publicación, una repercusión que "en absoluto" se esperaba. Y asegura que no tiene pensado un nuevo vídeo: "Da tanto vértigo esta situación ahora mismo".

Es optimista y proclama la bandera de la esperanza por lo que defiende que 2021 va a ser un año mucho mejor que 2020. "Siempre pienso que todo va a ir a mejor hay que seguir avanzando y poquito a poquito". Y finaliza su vídeo de la siguiente manera: "Está claro que España necesita un capitán para un barco que va a la deriva, pero no está entre vosotros. No os olvidéis de una cosa, somos 47 millones de españoles y vosotros solo unos pocos...ahh: ¡Hola, 2021!"