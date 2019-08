Un barrendero de la empresa EMULSA Medioambiente del Ayuntamiento de Gijón ha publicado un alegato por su profesión que se ha compartido en Facebook más de 1.900 veces. "Me presento. Soy un barrendero, no un barremierdas. No hace falta que admires, solo que me respetes y valores. Cuando pases por mi lado puedes darme los buenos días, las buenas tardes o noches (según mi turno), porque ante todo soy un ser humano y en la vida valen más la honestidad, humildad y bondad de una persona que todos sus títulos y dineros juntos", escribe. Además, pide respeto porque, afirma "en este mundo todos somos iguales y cada profesión tiene su valor".

Por ello, pide, "si me ves venir de noche, no me insultes diciéndome que soy un alienígena, no he bajado de ninguna nave espacial, si llevo uniforme brillante y uso conos reflectivos es para que me veas en la distancia, por seguridad". "No es la primera vez que algún niño borracho ha estado a punto de atropellarme entre risas", sigue.

Pero no es la única situación que ha vivido, también ha tenido que pasar por momentos humillantes. "Estoy triste y cansado", lamenta.