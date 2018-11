Desalojados los vecinos de un edificio de Madrid por un gran socavón de unos treinta metros cuadrados

El Jefe de Guardia de Bomberos Madrid, Carlos Tejeda Martín, ha explicado que lo que más les preocupa es que el 60% de la cimentación se encuentra en el aire porque "aunque ahora mismo no presenta ninguna patología, podría colapsar en cualquier momento".

Los bomberos han desalojado las diez viviendas del inmueble así como los dos locales a pie de calle que hay --una panadería y una peluquería--, y el Samur Protección Civil ha tenido que atender a una trabajadora de uno de los locales, que ha sufrido una crisis de ansiedad.

El oficial de Bomberos ha explicado que tras llegar al lugar, "lo primero ha sido mirar por la seguridad de los vecinos", lo que les ha llevado a "desalojar el edificio" y "cortar las dos válvulas del Canal", porque había una gran cantidad de agua emanando".

Los vecinos han tenido que salir de sus casas, a las que no podrán volver "en unas 48 horas como mínimo" ante el riesgo de derrumbe. "El Samur Social nos ha ofrecido alojamiento pero algunos no hemos necesitado, otros sí, pero en mínimo 48 horas no podemos entrar"- ha explicado un vecino propietario de una de las casas.