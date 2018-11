Sito Miñanco niega haber blanqueado dinero del narcotráfico con una inmobiliaria en Galicia

El narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, ha negado haber blanqueado dinero procedente del narcotráfico a través de una inmobiliaria situada en Galicia a la que, ha asegurado, nunca aportó cantidad económica alguna.

El fiscal asegura que la inmobiliaria San Saturnino, de la que Sito Miñanco y, posteriormente- su exmujer, María Rosa Pouso Navazas, fueron sus administradores, blanqueó diez millones de euros entre 1988 y 2007 mediante la adquisición de bienes inmuebles en diferentes municipios de la provincia de Pontevedra.

"Si mi firma está ahí fui yo, pero sería por orden de mi cuñada y sus socios", ha asegurado Miñanco a preguntas del fiscal, tras señalar que con respecto a la actividad de esta inmobiliaria desconocía su capital social o de dónde procedían sus ingresos. Ha añadido que, hasta que fue cesado como administrador en 1989, nunca tomó ninguna decisión ejecutiva en la sociedad ni compró propiedades "por decisión mía".

En su declaración ante el tribunal, el narcotraficante ha defendido que "no tuve nada que ver" con la constitución de esta sociedad inmobiliaria, de la que se puso al frente "porque mi cuñada tenía mucha confianza en mí y me pidió el favor". En aquella época, ha relatado Sito Miñanco, su principal actividad era una empresa con sede en Bélgica que se dedicaba, según ha detallado, a la importación y exportación de tabaco principalmente a países africanos, un negocio que ha asegurado que era "muy rentable" y con la que abrió una ruta a Panamá buscando tabaco más barato.

"Con los cigarrillos se ganaba mucho dinero", ha afirmado Miñanco, que ha reiterado que hasta el año 1991, cuando fue detenido por su relación con un alijo de 100 kilos de cocaína, "no toqué nada que no fuese tabaco". Desde Bélgica, ha asegurado, venía a España "cada semana o cada quince días" porque su padre estaba en fase terminal y, aprovechando esas visitas, "me daban cosas a firmar" pero ha asegurado no tener "ni idea" o desconocer qué tipo de operaciones realizaba la inmobiliaria con su nombre.

Además, Sito Miñanco ha subrayado que "nunca le he dado dinero a mi exmujer ni a mis hijas" y ha asegurado que, a lo largo de los principales años de actividad de esta inmobiliaria, no mantenía una buena relación con ellas, a raíz de sus relaciones con otras de sus parejas.

Miñanco se quejó al letrado de que "es muy duro poner la vida de una familia aquí, con tantos periodistas, que después va a poner cada uno lo que quiere sin contrastar como se está viendo". Pero confirmó una relación sentimental en Panamá con Elva Águila Martos que "vivió conmigo cada vez que venía aquí", un tiempo en el que el narcotraficante gallego se hospedaba en un hotel "viví allí casi dos años y esta señora vivió ahí conmigo casi seis meses".