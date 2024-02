Madrid celebra una mascletá llena de color, de siete minutos y 307 kilos de pólvora

Más de 300 kilos de pólvora han sido los protagonistas en la mascletá de Madrid. El evento ha durado unos siete minutos y ha contado con más de 50 comisiones, así como la asistencia de los alcaldes de Madrid y Valencia, José Luis Martínez-Almeida y María José Catalá.

El evento se ha realizado en Puente del Rey de Madrid Río, cerca de Casa de Campo y del Palacio Real. Como se anunció, se han realizado unas 3.000 detonaciones llenas de ruido, emoción y color convirtiendo Madrid en una celebración previa de las Fallas de Valencia. La mascletá ha congregado a miles de personas y se ha disparado sin problemas.

Por primera vez desde 1980 y con 3.000 detonaciones, la mascletá ha teñido el cielo de Madrid de humo y pólvora, incluso con los colores de la bandera de España, de la Comunidad de Madrid y de Comunidad Valenciana. A las 13:00 horas se ha prendido la mecha y la traca final ha impresionado a los miles de asistentes al evento de la mano de Pirotecnia Valenciana.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anunció que no asistiría a la mascletá en señal de duelo por el fallecimiento de dos mujeres en el incendio de una residencia de ancianos. Durante la presentación de la misma, Almeida ha guardado un minuto de silencio.

El alcalde de Madrid en la presentación de la mascletá | EFE

"Madrid tiene hoy un día de duelo y nos corresponde a las autoridades también acompañar en el sentimiento a las familias", ha dicho.

Catalá agradece a Almeida su "valentía" ante las Fallas

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha agradecido a su homólogo madrileño, su "valentía y defensa" por entender que las Fallas merecen respeto. Catalá ha destacado la importancia de traer a Madrid una de las industrias culturales valencianas más potentes, como es la pirotecnia.

La alcaldesa valenciana ha incidido en que a ningún madrileño le son extrañas las Fallas porque Valencia y Madrid tienen "mucho en común y nuestros territorios son hermanos".

Protestas contra la mascletá

Decenas de personas se han concentrado cerca de la Glorieta de San Vicente en protesta de la mascletá de hoy. Los manifestantes han permanecido en la zona a grito de "pirotecnia, asesina" con carteles donde se podía leer 'no quiero petardos' o 'más empatía con el autismo de niños y adultos'.

"No a la mascletá", "más sanidad y menos mascletá" y "asesinos" han sido otras de las consignas coreadas.

Protesta por la mascletá en Madrid | Europa Press

Entre los presentes se encontraba la concejala en el Ayuntamiento por Más Madrid, Sara Ladra, que ha defendido la celebración como "una apuesta de barra de bar" entre el alcalde de la capital y la alcaldesa de Valencia. "Desde Más Madrid no vamos a parar aquí, no paramos hoy a la una de la tarde, todavía no hemos tenido acceso al expediente, llevamos desde el 6 de febrero solicitándolo, pero todavía el Ayuntamiento de Madrid no nos lo ha facilitado", ha denunciado.

